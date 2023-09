Ubisoft verrät mehr zum neuen Anno, aber kaum jemand bekommt es mit

Anno 1800 weiß auch Jahre nach seinem Release noch zu begeistern. Jetzt nimmt die Entwicklung des Nachfolgers immer mehr Fahrt auf.

Dass ein neuer Teil der Anno-Reihe in Entwicklung ist, sollte nicht nur Kenner der Serie wenig überraschen und wurde seitens Ubisoft bereits im Dezember gut versteckt in einem Blog-Eintrag bestätigt. Bis es handfestere Infos zum Spiel gibt, dürfte noch einiges an Wasser den Rhein runterfließen. Allerdings gibt es nun ein weiteres, sehr konkretes Lebenszeichen, dass die Entwicklung so langsam Fahrt aufnimmt: Eine bewilligte Förderung durch den Staat für ein neues Ubisoft-Projekt.

Wer bekommt von wem was wofür? Ubisoft erhält rund 5,7 Millionen Euro aus der Games-Förderung des Bundes. Einen richtigen Titel für das geförderte Projekt gibt es nicht, aber dessen Beschreibung deutet auf einen neuen Teil der Anno-Reihe hin. Außenseiterchancen hätte auch noch ein weiteres Siedlerprojekt, aber das erscheint uns angesichts des jüngsten Misserfolges der Reihe wenig wahrscheinlich.

Die Spur des Geldes: von Berlin in den Westen der Republik

Unsere Kollegen von der GamesWirtschaft haben in einem Dokument von der Website des für die Förderung zuständigen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz folgenden Eintrag ausgegraben:

Eindeutige Begriffe beschreiben ein Anno: Wir nennen an dieser Stelle nur mal einige Wörter, die euch aufzeigen, weshalb wir und andere Fachmedien von einem neuen Anno ausgehen:

Ubisoft-Blue-Byte in Düsseldorf: Die Verortung des Empfängers des Geldes nennt die Zentrale des Unternehmens. Deshalb macht es nichts, dass Anno am zweiten Standort in Mainz entwickelt wird. Das Geld fließt zu Blue Byte.

bewährtes und populäres Spielprinzip

facettenreiche Spielwelt, die zur Erforschung einlädt und aus- sowie umgebaut werden kann.

Solo-Kampagne und flexible Mehrspieler-Modi

Die Höhe der Fördersumme stellt einen neuen Rekord in der deutschen Games-Förderung dar und spricht außerdem dafür, dass es sich um einen vollwertigen Serienteil und nicht bloß um einen kleineren Ableger handelt.

Wann kommt denn das neue Anno? Eure Glaskugel ist exakt so klar oder eher so neblig wie unsere. Wir wissen es nicht. Und auch die in dem Eintrag erwähnte Laufzeit bis Ende 2025 hat wenig Relevanz für einen Release. Da geht es eher um bürokratische Fragen.

Warum bekommt Ubisoft überhaupt Geld? Das ist keine einfache Frage, aber wir nähern uns einer möglichen Antwort mit dem Blick aufs Große Ganze . Förderungen und Subventionen gibt es weltweit und so spielen sie auch in Deutschland abseits der Unterstützung kleinerer Entwickler auch für große Unternehmen eine seit Längerem bereits erwartbare Rolle. Auch Anno 1800 ist gefördert worden.

In dem Artikel unserer Kollegen der GamesWirtschaft gesteht Ubisoft-Blue-Byte-Chef Benedikt Grindel zwar ein, dass es den jüngsten Anno-Teil auch ohne Förderung gegeben hätte, aber die Geldmittel als Risikoabfederung sinnvoll gewesen seien. So hätte es laut ihm die - unserer Meinung nach - exzellente Konsolenfassung von Anno 1800 wahrscheinlich ohne Staatsgeld nie gegeben.

Wer mehr über den Zustand der deutschen Spielebranche als Ganzes erfahren möchte, findet alle wichtigen Informationen in unserem ausführlichen Special.

1:50:33 Das ultimative Anno 1800 Video - mit Writing Bull

Nach einem Anno heißt zumeist nur Goodbye bis zur nächsten Anno-Endlosrunde. Auch wir sagen der Serie nicht wirklich tschüss, blicken aber im obigen Video gemeinsam mit dem Aufbauexperten Writing Bull auf den umfangreichsten Teil der Traditionsserie zurück.

Wie seht ihr das? Ist es in Ordnung und nur richtig, dass Ubisoft derart große Summen erhält oder sollten große Projekte per se ausgeschlossen werden, damit nur kleinere Teams profitieren? Und der Klassiker der Anno-Fragen: Was erhofft ihr euch von einem neuen Teil? Welches Setting würdet ihr gerne sehen? Wie bastelt ihr die Quersumme Neun? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels hieß es fälschlicherweise, dass es noch keine offizielle Ankündigung eines neuen Annos gebe, obwohl es Ubisoft bereits Ende 2022 in einem Blog-Eintrag bestätigte. Wir haben den Artikel entsprechend korrigiert und bedanken uns beim Kollegen Writing Bull für den Hinweis.