Neues Fußball-Spiel angekündigt: Rematch ist aber sicher kein Fifa-Klon

In Rematch müsst ihr das Runde ins Eckige kriegen - es wird aber ganz anders als die Fußballtitel von EA.

Die Macher des gefeierten Martial-Arts-Spiels Sifu haben im Zuge der Game Awards ihren nächsten Titel enthüllt - der ist zwar genauso sportlich, mit Rematch wagt sich das Studio Sloclap aber diesmal in Multiplayer-Gefilde.

1:04 Rematch: In Reveal-Trailer zum neuen Fußballspiel erwartet euch ein Mix aus Arcade und Immersion

Was wissen wir über Rematch?

Der obige Trailer zeigt schon einiges an Gameplay und wenn ihr genau hinseht, bemerkt ihr auch die geringe Spielerzahl auf dem Feld. In Rematch bestehen die Teams nämlich aus lediglich fünf Spielern und nicht den gewohnten elf.

Ihr werdet auch nur einen dieser fünf Figuren steuern. Die Macher wollen damit das Gefühl besser vermitteln, wirklich auf dem Feld zu stehen und mitten im Geschehen zu bleiben.

Weitere Infos zu Rematch:

Arcade-Gameplay: In Rematch gibt es keine Fouls und auch kein Abseits

In Rematch gibt es keine Fouls und auch kein Abseits Es soll neben dem 5v5-Modus noch weitere Spielmodi geben

Seasons: Mit saisonalem Content soll Rematch regelmäßig mit Cosmetics und Spielmodi erweitert werden

Mit saisonalem Content soll Rematch regelmäßig mit Cosmetics und Spielmodi erweitert werden Nur Multiplayer: Rematch fokussiert sich vollkommen auf das Spiel mit Freunden, Singleplayer-Freunde gehen leer aus

Rematch fokussiert sich vollkommen auf das Spiel mit Freunden, Singleplayer-Freunde gehen leer aus Team-Fokussiert: Wer erfolgreich sein will, sollte sich mit den anderen Spielern absprechen. Taktik spielt also auch eine Rolle!

Wer erfolgreich sein will, sollte sich mit den anderen Spielern absprechen. Taktik spielt also auch eine Rolle! Torhüter: Der Keeper spielt sich gänzlich anders, es scheint also keinen fliegenden Wechsel zwischen den Spielern zu geben.

Rematch soll sowohl auf den Playstation-, und Xbox-Konsolen erscheinen, als auch auf dem PC. Ein genaues Release-Datum wird noch nicht verraten, es soll aber im Sommer 2025 erscheinen. Ihr könnt das Spiel aber bei Steam bereits auf die Wunschliste setzen.

Was ist euer Ankündigungs-Highlight der Game Awards? Und was haltet ihr von den bisherigen Infos zu Rematch? Hättet ihr euch lieber einen FC24-Konkurrenten gewünscht oder seid ihr froh, dass es eine eigene Sparte finden will? Schreibt es gerne in die Kommentare!