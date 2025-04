120.000 Spieler auf Steam: Ein neues Fußballspiel sorgt für eine riesige Überraschung

Das Fußballspiel Rematch zieht auf Steam gerade massenhaft Spieler an.

Wenn sich ein Studio wie Sloclap, eigentlich bekannt für stylishe Prügelspiele wie Sifu und Absolver, plötzlich an den virtuellen Fußball wagt, darf man skeptisch sein. Oder neugierig. Oder beides. Doch offenbar haben die Kung-Fu-Experten mit ihrem Experiment einen Volltreffer gelandet.

Denn Rematch, das neueste Projekt der Franzosen, ist gerade mal in der offenen Beta und hat auf Steam schon über 120.000 gleichzeitige Spieler angezogen.

Zum Vergleich: Damit überholt Rematch locker Genre-Schwergewichte wie EA Sports FC 25 auf Valves Plattform. Und das wohlgemerkt mit einem Spiel, in dem man nur einen Spieler kontrolliert, in dem es keine Lizenzen gibt und in dem man nicht mal richtig foulen kann.

Rocket League mit Beinen

Rematch ist schnell erklärt: 4-gegen-4 oder 5-gegen-5, kurze Matches, kompakte Arenen, kein Abseits, keine Fouls. Jeder Spieler steuert nur eine Figur, was sofort Erinnerungen an Rocket League weckt – nur dass hier eben keine Autos, sondern Spielfiguren über den Rasen hetzen.

Wir haben auch schon einige Stündchen im überraschend gut funktionierenden Multiplayer-Gebolze verbracht. Wie sich Rematch spielt, zeigen wir euch in folgendem Video:

7:48 120.000 feiern Rematch auf Steam – wir zeigen, was das neue Fußballspiel draufhat

Die Beta von Rematch läuft noch bis zum 21. April 2025 auf Steam. Wenn ihr auch mitspielen wollt, könnt ihr euch auf der Steam-Shop-Seite Zugang verschaffen.

Während die Beta kostenlos ist, soll Rematch aber zum Release am 19. Juni 2025 auf ein klassisches Kaufmodel setzen. 25 Euro soll der Spaß später kosten. Dafür verzichtet das Spiel dann aber auf Ingame-Shop, Lootboxen und andere Späße.

Schon während der offenen Beta ist die Resonanz in den Steam-Foren und auf Reddit kaum zu übersehen. Nicht nur die Spielerzahlen sind beeindruckend, auch das Feedback ist lautstark, konstruktiv und voller Begeisterung. Diskussionen über Balancing, die anspruchsvolle Steuerung, Taktiken – das Spiel hat sich in wenigen Tagen eine lebendige Community aufgebaut.