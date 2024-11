Neues Survivalspiel kupfert so stark bei Horizon Zero Dawn ab, dass sich Fans das Lachen nicht verkneifen können

Na, wenn Light of Motiram da nicht mal ein eindeutiges Vorbild hatte.

Klar, manchmal stößt man auf Spiele, die sich offensichtlich von anderen inspirieren lassen. Und dann gibt es Titel wie Light of Motiram – ein neues Survivalspiel, das so unverblümt Elemente aus Horizon Zero Dawn kopiert, dassschon der erste Trailer für schallendes Gelächter in den Kommentarspalten sorgt.

Horizon Zero Dawn? Nee, das sieht nur so aus

Ein kurzer Blick auf den Trailer genügt, um die ganz offensichtlichen Parallelen zu erkennen:

Protagonistin? Eine junge, rothaarige Frau.

Eine junge, rothaarige Frau. Setting? Eine postapokalyptische Open World, die von Maschinenwesen bevölkert wird.

Eine postapokalyptische Open World, die von Maschinenwesen bevölkert wird. Gameplay? Große Bosskämpfe, die Timing und Präzision erfordern.

Große Bosskämpfe, die Timing und Präzision erfordern. Soundtrack? Klingt ebenfalls verdächtig vertraut.

1:07 Light of Motiram: Dieses Survivalspiel bedient sich ordentlich bei Horizon Zero Dawn

Fairerweise muss man sagen, dass Light of Motiram nicht nur kopiert, sondern auch ein paar eigene Ideen hat. Das Spiel legt großen Wert auf Survival- und Crafting-Mechaniken.

Ihr könnt hier eine Vielzahl an Gebäuden errichten – mit realistischen Physiksystemen. Auch das Zähmen und Trainieren der sogenannten Mechanimals soll deutlich umfangreicher ausfallen als in Guerrillas Vorlage. Über 100 mechanische Kreaturen stehen zur Verfügung, und ihr könnt sie individuell anpassen – das Ganze geht spielerisch also mehr in Richtung Palworld mit Horizon-Setting.

Außerdem setzt Light of Motiram auf Koop-Gameplay für bis zu zehn Spieler. So könnt ihr die Wildnis gemeinsam erkunden und dabei plattformübergreifend zocken – zumindest, wenn das Spiel irgendwann erscheint. Ein Releasetermin steht nämlich noch aus.

Die Fans reagieren mit Spott

Doch trotz der Unterschiede überwiegt das Gefühl, dass hier etwas zu offensichtlich abgekupfert wurde. Die YouTube-Kommentare zum Trailer sind eine Fundgrube für bissigen Humor:

@runemaster-: Vertical: Permitted East

@Mrdone4065: Wenn du Horizon bei Temu bestellst.

@raystu9097: Horizon: Anklage ist raus.

@geraldobasi1846: Sonys Anwälte lachen sich schon ins Fäustchen.

Spannend bleibt jetzt die Frage, ob Sony gegen das Spiel vorgeht. Bereits in der Vergangenheit gab es rechtliche Schritte gegen vermeintliche Kopien – etwa von Nintendo gegen Palworld, das sich stark an Pokémon orientierte. Sollte Sony diesen Weg einschlagen, müssten sie gegen den chinesischen Megakonzern Tencent vorgehen, denn Entwickler Polaris Quest ist ein Tochterunternehmen.

Ob es tatsächlich zu einer Klage kommt, bleibt abzuwarten. Light of Motiram hat bereits jetzt Kultstatus als eine der dreistesten Kopien der letzten Jahre erreicht.