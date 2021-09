New World: Eure Lieblingswaffe gibt's nicht in jedem MMORPG

Zum Ende der Closed Beta von New World wollten wir von euch wissen, welche Waffe ihr im MMO am liebsten gespielt habt und warum. Die Auswertung euer Stimmen zeigt: Es gibt einen Gewinner, allerdings war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Insgesamt wurden mehr als 3.300 Stimmen abgegeben und das Ergebnis sieht wie folgt aus:

Knapper Sieg für die Muskete

Auf dem ersten Platz landet glorreich die Muskete. Mit 13 Prozent liegt sie gesehen gleich auf mit Schwert und Schild und konnte sich nur mit sieben Stimmen Vorsprung den ersten Platz sichern. Die Muskete selbst kann im PvE eine starke Waffe sein, auch wenn das Nachladen etwas Zeit in Anspruch nimmt. Community-Mitglied Njalvar führt das in einem Kommentar aus:

"Wenn du die Muskete auf Stufe 10+ bekommst - kannst du den Schaden auf Distanz erhöhen - und in vielen weiteren Punkten den Grundschaden erhöhen - die meisten non Elite Mobs sind tot lange bevor sie bei dir angekommen sind. Und du hast die Mobs auch tot bevor ein anderer Spieler (Nahkämpfer) nur Ansatzweise in die Nähe des Mobs gekommen ist.



Aber der Anfang ist zäh, [...] aber die Geduld zahlt sich am Ende aus."

Dicht gefolgt wird die Muskete von Schwert und Schild, zu dem es aber auch kritische Stimmen gibt. Aktuell ist es übrigens nicht möglich, mit Axt und Schild zu spielen. Community-Mitglied Alexander-1978 sieht den Grund hierfür beim Balancing:

"Das Problem dabei ist, dass jede Waffe zwei Skilltrees hat die Balance mäßig aufeinander abgestimmt sind. Du kannst nicht nach Belieben durchwechseln, ohne einen Balancing-Alptraum zu erzeugen.



Die Axt in Kombination mit dem Schild wäre völlig OP. Dann wärst Du ein Tank der auch noch DD ist und sich selbst heilt."

Auf Platz drei habt ihr mit 12 Prozent das Beil gewählt, welches in der Beta insbesondere durch seinen hohen Schaden auffiel.



Wenn ihr allerdings schnell leveln wollt, empfehlen wir euch eine Kombination aus Beil und Bogen - und ja, Pfeile gehören zum Bogen natürlich auch dazu. Mit unseren Experten-Tipps fürs schnelle Leveln in New World erfahrt ihr, wie ihr die Kombination richtig einsetzt.

Ausgeglichenes Verhältnis bei den Waffen

Auf den Plätzen vier bis elf geht es teilweise ebenfalls sehr knapp zu. Auf den letzten drei Plätzen rangiert der Kriegshammer mit sechs Prozent, der Feuerstab mit fünf Prozent und die Eisstulpen mit vier Prozent aller Stimmen.

Für eine kleine Überraschung sorgt der Lebensstab auf dem sechsten Platz: Immerhin ist der Stab eigentlich auf Heiler ausgelegt, einer Klasse die sonst nicht auf den vordersten Rängen bei Umfragen rangiert. Ihr erhaltet den Lebensstab früh im Spiel und durch die verschiedenen Skillungen kann er zu Beginn eures Abenteuers in Aeterum ein treuer Begleiter sein.

Und als Medicus könnt ihr in New World auch eine Menge Spaß haben. Wie ihr den perfekten Heiler skillt, verraten wir euch in unserem Guide:

11 6 Mehr zum Thema New World Build Guide für Heiler

Speer und Bogen landen auf den Plätzen vier und fünf. Community-Mitglied Iorvar sieht in beiden Waffen eine gute Kombination:

"Hab die Alpha und die Beta mit Bogen und Speer gespielt, fühlte sich von der Spielweise her einfach am besten an. Beim Bogen muss man zwar etwas vorhalten, wenn man fliehende Gegner auf große Distanz treffen will, dafür hat man weniger Probleme mit der Munitionserstellung im Gegensatz zur Muskete.



Obendrein passt die Kombo besser ins Bild vom klassischen Jägersmann."

Im Mittelfeld rangieren Rapier und Streitaxt, welche vom Stil her nicht unterschiedlicher sein könnten. Während der Rapier eher für schnelle Angriffe und Paraden geeignet ist und flinke Spielertypen anspricht, ist die Streitaxt eher für schwere und heftige Angriffe konzipiert.

Die Waffen in New World haben zweifellos alle ihre eigenen Stärken und Schwächen. Genauso wie das MMO selbst, wie Petra, Michael und RoyalPhunk im Beta-Fazit zu New World im Podcast feststellten:

Link zum Podcast-Inhalt

Der Release von New World rückt näher

Am 28. September 2021 soll New World nach zahlreichen Verschiebungen nun final erscheinen. Vom 9. bis 12. September gibt es zudem eine Open Beta, bei der jeder Amazons MMO kostenlos ausprobieren kann. Damit ihr in der Open Beta einen perfekten Start hinlegt, haben wir für euch einige Guides erstellt:

Wo ist eure persönliche Lieblingswaffe im Ranking gelandet? Werdet ihr die Open Beta testen oder auf den Release der finalen Fassung warten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!