»This cannot continue«, rufen die Roboter in Nier: Automata. Damit meinen sie aber nicht die Verkaufszahlen des Action-Rollenspiels, denn die können sich durchaus fortsetzen! Entwickler Platinum Games hat bekanntgegeben, dass sich Nier: Automata inzwischen über vier Millionen Mal verkauft hat.

Dazu zählen sowohl physische Verkäufe als auch digitale Downloads. Eine bestimmte Plattform nennen die Entwickler nicht, vermutlich sind darum sowohl PC als auch PS4 und Xbox One gemeint. Das Spiel erschien 2017 zuerst auf Playstation, kurz darauf folgte der Release für den PC. Im Juni 2018 folgte schließlich auch die Veröffentlichung für die Xbox One.

In ihrem Entwickler-Blog bedanken sich die Entwickler für die zahlreichen Spieler. Dort melden sich über 25 Mitarbeiter zu Wort, von den Game Designern und Produzenten über die Programmierer und Sound Designer und hin zu den Animatoren und Charakter-Designern.

Game Designer Isao Negishi schreibt beispielsweise:

Die Zeichner und Artists legen noch eine Schippe drauf und bedanken sich nicht nur mit Worten, sondern auch mit hübschen Artworks. Und die beiden Game Designer Hideki Kamiya und Takahisa Taura haben sich sogar für ein dreiminütiges Video vor die Kamera gesetzt.

#NieRAutomata has now sold over four million discs and digital downloads! Thanks to everyone who helped us reach this milestone.



Check our blog for thanks and original illustrations from our team and a video message from Hideki Kamiya and Takahisa Taura!https://t.co/9bsWwywVFd