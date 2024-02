Nightingale: Erster Hotfix ist live und soll Absturzprobleme beheben

Der erste Hotfix für Nightingale ist da.

Nach kurzen Wartungsarbeiten sind der Server von Nightingale wieder online und das mit Hotfix 0.1.0a. Dieser behebt drei Probleme, von denen zwei das Spiel sogar zum Abstürzen brachten. Überprüft euer Spiel, ob das Update bereits heruntergeladen wurde.

Hotfix 0.1.0a. für Nightingale

Die folgenden drei Probleme soll der Hotfix beheben:

Die meisten Fälle der Fehlermeldung »Kein GPU-Speicher mehr vorhanden« bei Grafikkarten, die die Mindestspezifikationen überschreiten, sollte behoben sein

Spieler sollten nun in der Lage sein, die Tastenzuweisung der Pfeiltasten zu editieren. Das Spiel warnt euch jedoch, dass ihr die Kamerasteuerung dann neuen Tasten zuweisen müsst.

Das Drücken von Tab und I sollte nicht mehr zu Absturz des Spiels führen.

Der Hotfix wurde sowohl für die Spielversionen auf Steam und als im Epic Games veröffentlicht.

15:06 Nightingale - Vorschau-Video zur neuen Open-World-Hoffnung

Durchwachsene Stimmung bei der Community

Das Beheben einiger Quellen für Komplettabstürze des Spiels geht zumindest einen häufig genannten Kritikpunkt an.

Die Spieler stört jedoch auch der Online-Zwang, denn selbst, wer alleine spielt, muss durchgehend mit den Servern verbunden sein. Da diese allerdings nicht sonderlich stabil laufen, fällt das Problem gleich doppelt ins Gewicht.

Immerhin liefert Entwickler Inflexion Games schon einen Tag nach Early-Access-Start den ersten Hotfix und reagiert auf die vorhandenen Probleme.

Ein GameStar-Test befindet sich bereits in Arbeit. Ihr dürft spätestens morgen mit einem zumindest vorläufigen Fazit zum Survivalspiel rechnen.

Trotz der doch recht zahlreichen Probleme haben schon am Starttag auf Steam fast 50.000 Spieler sich auf in die Welt von Nightingale gemacht. Habt ihr das Spiel bereits getestet und könnt von ähnlichen Problemen berichten? Welche Dinge gefallen euch bisher, sodass ihr durchaus Potenzial sehen könnt. Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentarbereich.