»In Sekunden von Platz 4 auf 17« - Spieler bekommt in Mario Kart World eine heftige Karma-Klatsche

Der Fahrer von König Buu Huu macht seinem Charakter alle Ehre.

Der Reddit-Nutzer coolj0sh hat einen Beitrag veröffentlicht, in dem er zeigt, wie er gezielt versuchte, einen Mitspieler von der Strecke zu drängen. Das Problem: Es handelte sich nicht um ein normales Rennen, sondern um die Knockout-Tour.

Für den Mitspieler hätte das womöglich die Disqualifizierung bedeutet. Doch coolj0sh rechnete offenbar nicht mit dem Karma und erhielt eine saftige Retourkutsche.

Mitspieler ärgern und den Sieg verspielen

In der Knockout-Tour kann jeder Fehler fatal enden. In diesem Modus ist nämlich die Besonderheit, dass in bestimmten Etappen die jeweils hinteren vier Plätze ausscheiden, bis im Finale nur noch vier Spieler übrig sind. Wer also kurz vor Ende einer Etappe von einem Item getroffen wird, hat womöglich keine Zeit mehr, rechtzeitig aufzuholen und fliegt so raus. Das ist ärgerlich, gehört aber zum Spiel.

coolj0sh hat das offenbar aber nicht gereicht. Obwohl er sich mit dem vierten Platz auf der Zielgeraden befand und nur unter die Top 16 gehören musste, wollte er unbedingt einen Mitspieler ärgern. Obwohl es nicht nötig war, versuchte er ihn gegen den Zielpfosten zu drängen. Wenn das passiert, ist die einzige Lösung, rückwärtszufahren, um wieder auf die Strecke zu gelangen. Doch das kostet massig Zeit.

Für den Mitspieler wäre das trotz seiner Top-Position fatal geendet. Woher wir das wissen? Tja, er konnte den Drängler loswerden und coolj0sh ist schließlich selbst gegen den Pfosten gefahren. Zwar konnte er sich recht schnell befreien, doch die wenigen Sekunden haben gereicht, um von 13 anderen Fahren überholt zu werden.

Damit ist er schließlich auf Platz 17 gelandet und hat die Zielvorgabe, unter die Top 16 zu gehören, um Haaresbreite verpasst. Damit war er sofort raus. Immerhin ist er sich selbst bewusst, dass sein Verhalten gemein war und verweist darauf, dass das Karma zugeschlagen hat.

4:32 Mario Kart World: Sören zeigt euch, wie unterschiedlich sich die Figuren auf der Rennstrecke fahren

Autoplay

Die Reddit-Community ist sich einig

Die Reddit-Community freut sich über die Retourkutsche und macht deutlich, dass er seine Rennen lieber einfach normal fahren solle. So schreibt etwa bwoah07_gp2: In Sekunden von Platz 4 auf 17. Du hättest Mario einfach in Ruhe lassen sollen.

Okossen freut sich sehr über das Video und bezeichnet die Geschichte im positiven Sinne als unglaublich . Jemand, der das Verhalten von coolj0sh unterstützt, kann nicht gefunden werden. Jetzt weiß er selbst, wie frustrierend es sein kann, und wird es hoffentlich nicht wiederholen.

Wenn ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder anderweitig im Online-Modus gebeutelt werdet, kann sich auch für Renn-Fans ein Blick in die Open World lohnen. Dort sind nämlich sieben Rennstrecken versteckt, die ihr womöglich noch vom Super Nintendo kennt. Sie lassen sich sogar fahren! Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr in der Box oben.