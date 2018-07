Nvidia Geforce GTX 1180 - Geforce Gaming Celebration am 20. August

Laut vielen Gerüchten plant Nvidia die Vorstellung der nächsten Geforce-Generation rund um eine Geforce GTX 1180 oder Geforce GTX 2080 gegen Ende August. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür zwar noch nicht, aber nun steht laut Videocardz fest, dass Nvidia zumindest in diesem Zeitfenster eine Veranstaltung abhält, die den Titel Geforce Gaming Celebration trägt.

Neueste Geforce-Hardware zu sehen

Laut der Einladung gibt es dort »fantastische neue PC-Spiele« zu sehen, die auf der »neuesten Geforce-Hardware« laufen. Außerdem sind auch Präsentationen und spektakuläre Überraschungen geplant, so der Text. Es wird »neue, exklusive Demos der neuesten Spiele« geben, die auch angespielt werden können, Präsentationen von Spiele-Entwicklern und »spektakuläre Überraschungen«.

Das Event wird außerdem in einem Livestream übertragen. Nvidia will sogar noch am nächsten Tag ab 10 Uhr bis 17 Uhr weiterfeiern. Die Geforce Gaming Celebration findet am 20. August 2018 ab 18 Uhr und damit direkt vor vor dem Start der Gamescom statt, die am 21. August 2018 in Köln beginnt. Auf der Spielemesse wird Geforce laut der Einladung ebenfalls stark vertreten sein: auf dem Nvidia-Stand in Halle 10.1, Stand E-072 und bei den Nvidia-Partnern.

Termin passt zu den Gerüchten

Auch wenn die Geforce GTX 1180 oder andere, neue Grafikkarten nicht direkt erwähnt werden, dürfte die Formulierung neueste Geforce-Hardware wohl kaum noch auf Pascal-basierte Modelle zutreffen.

Der Termin passt außerdem sehr gut zu den Gerüchten der letzten Zeit, doch ob Nvidia die neuen Turing-Grafikkarten wirklich am Tag vor der Spielemesse Gamescom vorstellen wird, bleibt abzuwarten. Einen viel besseren Zeitpunkt und Ort als die Gamescom kann man sich allerdings kaum vorstellen, nachdem die E3 in dieser Hinsicht ereignislos verlief.