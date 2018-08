Nvidia Geforce RTX 2080 - Partner kündigen viele eigene Modelle an

Nvidia hat seine neue Geforce-RTX-Serie rund um die Geforce RTX 2080 vorgestellt und nun kündigen auch die einzelnen Hersteller ihre eigenen Modelle an. Aus den Spezifikationen der neuen Nvidia-Grafikkarten geht hervor, dass die Founders Edition von Nvidia selbst aus übertakteten Versionen besteht.

Eine Geforce RTX 2080 Ti hat als Founders Edition einen Boost-Takt von 1.635 MHz, während die Referenz nur 1.545 MHz vorsieht. Bei der Geforce RTX 2080 liegt der Unterschied bei 1.800 MHz zu 1.710 MHz und bei der Geforce RTX 2070 bei 1.710 MHz zu 1.620 MHz. Entsprechend variabel dürften auch die Taktraten bei verschiedenen Custom-Modellen sein.

Asus hat beispielsweise in einer Presseerklärung gleich sieben Modelle eine Geforce RTX 2080 Ti und weitere sieben Versionen der Geforce RTX 2080 angekündigt. Die Serie ROG-Strix wird drei Varianten bieten, die Dual-Serie ebenfalls, außerdem wird es noch ein Modell mit dem Zusatz Turbo geben.

Taktraten hat Asus allerdings noch nicht genannt. Die Modelle der ROG-Strix- und Dual-Serien haben laut Asus einen großen Kühler, der 2,7 Slots - also effektiv 3 - im Rechner belegt. Das soll durch mehr Kühlfläche für mehr Übertaktungsspielraum sorgen.

Der Hersteller Gigabyte hat zwei Versionen der Geforce RTX 2080 Ti und drei Geforce RTX 2080 aus den Serien Gaming und Windforce angekündigt, alle mit Übertaktung. Die bekannte Serie Aorus wird noch nicht genannt, soll aber ebenfalls Geforce-RTX-Varianten erhalten.

MSI wird die neuen Grafikkarten von Nvidia mit Modellen aus den Serien Aero, Ventius, Gaming X Trio, Duke und Seahawk auf den Markt bringen. Viele der neuen Grafikkarten können bei manchen Händlern schon vorbestellt werden. Doch wie bei der Founders Edition von Nvidia werden auch die Custom-Modelle erst ab dem 20. September 2018 wirklich erhältlich sein.

