»Sie sind euch ausgeliefert« – Spieler nutzt in Oblivion Remastered absurde Taktik, die selbst starke Gegner wehrlos macht

In Oblivion Remastered könnt ihr die Lieblingstaktik argonischer Guerillakämpfer nachahmen.

Oblivion Remastered lädt wie auch das Original zum Experimentieren ein: Eines der besten Beispiele dafür ist das Magiesystem, das euch eigene Zauber kreieren lässt. Wer es dabei auf die Spitze treibt, kann dann etwa mit einem Sprung die Karte überqueren oder besonders effektiv im Kampf sein.

Ein weitaus simplerer Trick funktioniert aber auch nur mit einer verzauberten Waffe. Habt ihr schon einmal versucht, eure Gegner einfach hochzuheben?

Einfach am Fuß gepackt

Die absurde Taktik zeigt User nostalgic_angel auf Reddit. In einem kurzen Video hat er einen Daedroth, einen starken Gegner, der euch erst auf höheren Leveln begegnet, am Bein gepackt. Er zerrt das wehrlose Ungeheuer herum und versucht, es in einem Fluss zu ertränken:

Spielerinnen und Spieler reagieren auf dieses Spektakel mit Begeisterung, Belustigung oder weiteren praktischen Tipps:

Verdammt, er hat ihn einfach am Fuß gepackt. Wie unzivilisiert! WholsEnvy

Hey, lass mich los! Das ist unfair - Mama! Der Held von Kvatch ärgert mich schon wieder! TheGayestAgenda

Man kann auch einen Fels von einem ermüdeten Sturmatronachen in ein Lavabecken schmeißen, dann brennt das ganze Ding! DIET-PLAIN

Dass so etwas überhaupt funktionieren kann, liegt am Physik- und dem Ausdauersystem von Oblivion. Alle Objekte in der Welt lassen sich nämlich aufheben und umhertragen, ohne sie ins Inventar zu legen indem ihr die Interagieren-Taste gedrückt haltet. Dazu gehören auch Leichen, oder eben ermüdete Gegner wie der arme Daedroth im Video.

Denn wie auch ihr haben alle Gegner nur eine bestimmte Menge an Ausdauer. Sinkt diese aber auf einen Wert unter null, kippen sie einfach um und können sich für kurze Zeit nicht mehr bewegen. Erreichen lässt sich das etwa mit einer verzauberten Waffe, die Gegnern Ausdauer entzieht, oder mit einem entsprechenden Zauberspruch.