Herr der Ringe, Game of Thrones ... Oblivion: Ihr könnt einen Hauptcharakter in Sean Bean verwandeln und es passt perfekt

»Man kann nicht einfach nach Oblivion spazieren, seine Tore werden von Schlimmerem bewacht als Skamps.«

Sean Bean hatte schon eine wichtige Rolle in gleich zwei großen Fantasy-Epen zu spielen: Der Schauspieler trat sowohl in Game of Thrones, als auch in Der Herr der Ringe auf. Mit einer neuen Mod ist sein Gesicht jetzt aber auch in Oblivion Remastered zu sehen. Und das passt aus gleich mehreren Gründen perfekt.

Sean Bean als kaiserlicher Thronerbe

Im Vergleich zum Original sieht Oblivion Remastered ohne Frage fantastisch aus. Was aber auch die Unreal Engine nicht retten kann, sind die berühmt-berüchtigten NPC-Grimassen. Zwar haben wichtige Figuren wie Kaiser Uriel Septim sichtbare Upgrades bekommen (wie im Video unten zu sehen), doch sie sind eher die Ausnahme.

18:46 Oblivion Remaster im Vergleich zum Original: So sehr hat sich das Spiel gewandelt

Autoplay

Der Modder QwardNaffle hat jetzt Martin Septim ein neues Gesicht verpasst, dem wohl wichtigsten Charakter in der Hauptstory von Oblivion Remastered. Der Priester und unverhoffte Thronerbe des Kaiserreichs sieht mit seiner Mod aus wie Sean Bean.

Warum Martin gerade das Gesicht des englischen Schauspielers bekommt, mag vielleicht nicht allen Spielerinnen und Spieler sofort einleuchten. Falls ihr es noch nicht wusstet: Für die Stimmen im englischen Original heuerte Bethesda damals gleich zwei berühmte Schauspieler an. Sean Bean vertont Martin Septim und Patrick Stewart ist die Stimme von Uriel Septim, dem Kaiser der bereits im Intro von Oblivion das Zeitliche segnet.

Links der originale Martin aus dem Remaster, rechts die Sean-Bean-Version.

Vorsicht, Spoiler für das Story-Finale von Oblivion! Dass Martin jetzt auch wie Sean Bean aussieht, passt nicht nur zu seiner Stimme. Denn Bean ist schließlich auch dafür bekannt, dass seine Rollen in Filmen und Serien oft ein verfrühter Tod ereilt.

Und wie Boromir aus Herr der Ringe und Ned Stark aus Game of Thrones, stirbt auch Martin Septim in Oblivion: Der Thronerbe opfert sich, um den bösen Daedrafürsten Mehrunes Dagon ein für alle Mal aus Tamriel zu verbannen.

Modder QwardNaffle ist aber längst noch nicht fertig: Nach Sean Bean ist als nächstes Patrick Stewart dran. Passend zur Sprechrolle will der Modder Kaiser Uriel Septim das Gesicht von Stewart verpassen.

Während Modder schon seit Wochen fleißig an neuen Inhalten für Oblivion Remastered arbeiten, gibt es inzwischen auch einen ersten Patch für die Neuauflage, den ihr zumindest auf Steam bereits als Beta-Version herunterladen könnt. Mehr dazu lest ihr in der obigen News.