»Das Süßeste im Internet« - Die berühmte Skyrim-Oma erkundet jetzt zum ersten Mal Oblivion

Sie ist zurück! Shirley Curry erkundet wieder die Welt von Tamriel und ihre Fans sind sofort am Start. Bildquelle: YouTube / Shirley Curry

Das Internet ist oft ein trostloser Ort, voller boshafter Gestalten, tragischer Geschichten, gefährlicher Viren, brandschatzender Raubkopien, kurz: Pfui Deibel!

Das Internet kann aber auch wunderschön sein. So wie der YouTube-Kanal von Shirley Curry. Im reifen Alter von nunmehr 88 Jahren hat sie uns in den vergangenen Jahren als Skyrim-Oma mit über einhundert Let's-Play-Videos zu The Elder Scrolls 5: Skyrim bestens unterhalten.

Eigentlich hatte sich die gute Shirley bereits in ihren YouTube-Ruhestand zurückgezogen. Für das Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion kehrt sie nun jedoch zurück und zeigt schon in den ersten zwei Videos, warum so viele Fans sie lieben.

Stark gedrosseltes Spieltempo

Wer von euch schon einige frühere Videos von Frau Curry gesehen hat, der weiß: Sie spielt in ihrem ganz eigenen Tempo. Statt mit ordentlich Tempo durch die Story zu hetzen und viele Sachen zu übersehen, schaut sie sich mit der meditativen Ruhe und Weisheit des Alters jeden Ast, jedes Blatt und jeden Stein an.

Zumindest so lange, bis sie plötzlich von einem Zauberer samt heraufbeschworenem Goblin angegriffen wird. Dann zückt die rüstige Omi ihre Axt und macht kurzen Prozess mit den Gestalten. Ihre nüchterne Analyse des Vorfalls: Hm, ich habe beide mit einem Schlag gekillt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Oblivion selbst steht sie noch mit gemischten Gefühlen gegenüber. Ihre zwei bislang erschienenen Videos tragen die Titel Ich lerne und Ich lerne immer noch , was die Situation gut beschreibt. Shirley kämpft mit den Eigenheiten des spielerisch doch sehr anders geratenen Skyrim-Vorfahren.

Vor allem die Bewegung und Kameraführung machen ihr oft noch zu schaffen. Oder wie sie es selbst formuliert: Grässliche Bewegung … einfach grässliche Bewegung.

Ihr merkt schon: Shirley Curry hat während ihrer YouTube-Pause nichts von ihrer liebenswürdigen Art eingebüßt. Entsprechend viel positive Energie herrscht in den Kommentaren unterhalb der Videos.

Kommentare lesen kann sogar schön sein

Egal, wie lange wir scrollen, ausnahmsweise ist YouTube ein Ort der Liebe und Harmonie. Wenn ihr gerade etwas Aufmunterung nötig habt, hier mal ein paar Auszüge aus den Reaktionen unterhalb des ersten Videos:

Dein Gefühl des Staunens und der Neugierde erfüllt mich mit so viel Freude, Shirley! (@Wobzzz)

(@Wobzzz) Es ist immer schön, wenn es einen Ort wie diesen online gibt. (@carsont9725)

(@carsont9725) Darauf habe ich mehr gewartet als auf die Veröffentlichung des Remasters selbst! (@lacrymiaolor)

(@lacrymiaolor) Dieser Kanal ist vielleicht das Süßeste, was es im ganzen Internet gibt. Ich schaue mir das seit einer Stunde mit einem breiten Grinsen im Gesicht an, und es macht mich einfach so glücklich. (@seventypercent)

Viele Fans freuen sich auch darüber, dass Shirley Curry nach Skyrim überhaupt noch ein weiteres The-Elder-Scrolls-Spiel anfangen kann. Denn zur Wahrheit gehört auch: Bis Teil 6 erscheint, dürfte es mindestens noch drei, vier Jahre dauern. Da ist es nicht garantiert, dass die liebe Skyrim-Omi bis dahin noch unter uns weilt. Umso glücklicher sind die User daher, dass es jetzt noch weitergeht!