Oblivion Remastered: Kennt ihr schon das versteckte Oblivion-Tor am äußersten Rand der Welt?

Cyrodiil wäre so idyllisch, würden sich nicht ständig Portale in eine höllische Dimension öffnen.

Kaum entlässt euch Oblivion Remastered in seine wunderschöne Fantasywelt, wird es ernst: Erledigt ihr die ersten Hauptquests, öffnen sich überall in der Welt Portale zum Reich des bösen Daedrafürsten Mehrunes Dagon. Viele der Oblivion-Tore erscheinen mitten in der Wildnis oder direkt vor den großen Städten von Cyrodiil. Doch eins von ihnen öffnet sich ganz unerwartet an einem bestimmten Ort.

Trügerisches Idyll

Am südlichen Rand der Karte findet ihr in Oblivion Remastered ein einsames Haus mitten im Wald. Es erscheint weder als Kartenmarkierung, noch gibt es irgendwelche Hinweise auf den Standort oder eine Quest, die damit zusammenhängt.

2:23 Oblivion Remastered: Mitten im Wald finden wir ein einsames Haus

Vollkommen abseits von der Zivilisation, ohne eindeutigen Zweck wirkt das abgelegene Haus gleich irgendwie verdächtig. Wer hat das idyllische Anwesen errichtet und zu welchem Zweck? Und wohin sind die ursprünglichen Bewohner verschwunden? Auf diese Fragen bekommen wir im Spiel keine Antwort.

Bewohnt wird das Gebäude inzwischen von zwei Banditen, die auf unseren Besuch alles andere als erfreut reagieren und uns nicht zu Kaffee und Kuchen einladen. Spannende Beute gibt es auch nicht zu finden, die große Überraschung gibt es erst, wenn wir das Haus wieder verlassen:

Haben wir die Hauptquest weit genug gespielt, kann sich ein Oblivion-Tor mitten im Haus öffnen! Das Haus und alles, was sich darin befindet, wird dadurch zerstört. Falls ihr also schon einziehen wolltet, solltet ihr euch das lieber zweimal überlegen.

Dass sich das Oblivion-Tor beim Verlassen des Hauses öffnet, ist allerdings nicht garantiert. Ob es wirklich erscheint, hängt vom Zufall und eurem Fortschritt in der Hauptquest ab. Ihr müsst mindestens schon die Hauptquest Findet den Erben abgeschlossen haben. Eine weitere Chance habt ihr, wenn ihr die Mission Dagon-Schrein beendet, da sich danach noch weitere Tore in der Welt öffnen.

Kennt ihr das versteckte Oblivion-Tor schon, oder habt ihr es auf euren bisherigen Reisen übersehen? In der großen Welt von Oblivion Remastered gibt es schließlich unzählige Orte, Quests und einzigartige Gegenstände zu entdecken. Wir zeigen euch etwa, wie ihr eine starke Rüstung findet, die gar nichts wiegt, damit ihr noch mehr Beute mit euch herumschleppen könnt.