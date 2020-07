Ein neues Fantasy-Rollenspiel von Obsidian Entertainment wurde angekündigt! Im Rahmen des Xbox Game Showcase Livestreams stellten die Entwickler von KotOR, Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas und The Outer Worlds ihr neuestes Projekt vor.

Das trägt den Namen Avowed und hat einen kurzen Teaser-Trailer im Gepäck.

Was wissen wir bereits über Avowed?

Abgesehen vom gezeigten Teaser bleibt Avowed noch geheimnisvoll. Der erinnert vom Look an Rollenspiele im Stil von Skyrim und Dragon Age: Inquisition.

Avowed wird ein Rollenspiel in der First Person Perspektive.

Das RPG wird in einem Fantasy-Setting spielen: Schauplatz wird die Welt von Eora - die selbe Welt, in der schon Pillars of Eternity spielte.

Ein Release-Datum wurde von Obsidian noch nicht genannt.

Gezeigt wurde ein kurzer Teaser-Trailer, der einen Vorgeschmack auf Avowed geben soll:

Spannend ist hierbei neben der extrem düsteren Atmosphäre die gezeigte Ego-Perspektive des Protagonisten. In der rechten Hand hält dieser ein scheinbar magisches Schwert, mit der linken beschwört er einen Zauber. Ein Donnern in der Ferne kündigt offenbar einen Bosskampf an.

Damit erinnert Avowed auf den ersten Blick durchaus an die Elder-Scrolls-Reihe - auch in Skyrim konnten wir unsere Helden aus der Ego-Ansicht in Action-fokussierten Kämpfen steuern und Magie und Waffen nach Herzenslust miteinander kombinieren.

Ein Release-Datum scheint zwar noch in weiter Ferne zu liegen, doch Microsoft bestätigt bereits, dass Avowed auf der Xbox und dem PC erscheinen und ein Teil des Xbox Game Pass sein wird. Ein weiterer Leckerbissen für Rollenspielfans auf dem Xbox Game Showcase war auch der Reveal der lang ersehnten Fable-Fortsetzung.