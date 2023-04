Das vielleicht härteste Survivalspiel 2023 hat einen Release: Occupy Mars kommt bald

Das Survival-Spiel Occupy Mars hat einen Release für den Early Access bekommen.

In Occupy Mars: The Game landet ihr ganz allein auf dem namensgebenden roten Planeten und müsst im Alleingang eine ganze Kolonie aufbauen.

Klingt herausfordernd? Ist es auch! Wer Dimis Preview gelesen hat, weiß: Hier erwartet euch das vielleicht härteste Survival-Spiel seit Langem.

Rund vier Jahre nach seiner ersten Ankündigung hat der Titel jetzt endlich einen Release-Termin, schon in wenigen Tagen soll es losgehen.

Wie die Entwickler auf Steam bekannt gegeben haben, erscheint Occupy Mars am 10. Mai 2023 auf Steam, Epic und GOG. Zum bevorstehenden Release solltet ihr aber einige Sachen beachten.

Zunächst wird das Spiel aber nur als Early-Access-Version verfügbar sein. Wie lang diese Phase dauern soll, haben die Entwickler allerdings noch nicht verraten.

Auch die Inhalte, die ihr in rund zwei Wochen spielen können werdet, stehen noch nicht final fest.

Die Entwickler teilten via Steam Folgendes mit:

Unser Team legt derzeit die endgültige Liste der Funktionen fest, die in der Early-Access-Version verfügbar sein werden, die wir in unserem nächsten Devlog veröffentlichen werden. Alle anderen Funktionen werden in den nächsten Updates freigeschaltet.

Wir arbeiten hart daran, eine reibungslose Veröffentlichung des Spiels zu gewährleisten. Das ist auch der Grund, warum wir unsere wöchentlichen Streams in letzter Zeit pausiert haben - um uns zu 100 % darauf zu konzentrieren, euch den Early-Access-Build zur Verfügung zu stellen.