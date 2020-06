Trotz des großen Erfolges von Okami und der PC-Portierung Okami HD von 2017, hat das Spiel nie einen Nachfolger erhalten. Ikumi Nakamura, die maßgeblich an dessen Entwicklung beteiligt war, will das nach der Corona-Pandemie ändern und die Arbeiten an einem Nachfolger in Gang setzen. Sie ist sich sicher: Okami 2 wird Realität.

Wie sie in einem Interview mit IGN Japan erklärt, ist Okami 2 das Projekt, das ihr am meisten am Herzen liegt. Sobald »die Welt wieder normal ist« will sie dem Publisher Capcom das Sequel offiziell pitchen und dann gemeinsam mit Hideki Kamiya - dem Director des ersten Teils - umsetzen. Sollte Capcom zusagen, würde uns die Fortsetzung eines der besten Zelda-likes erwarten.

Auch wenn die konkrete Zukunft von Okami 2 noch in den Sternen steht, zeigt sich Nakamura selbstsicher und glaubt offenbar nicht, dass der Publisher ihren Vorschlag ablehnen würde:

Das Mitwirken von Hideki Kamiya - der ebenfalls an Okami arbeitete und Platinum Games gründete - ist jedoch elementar: Ohne ihn will Nakamura nichts anfangen. Der ist derzeit jedoch noch mit Project G.G. beschäftigt: Ein Spiel, in dem ihr riesige Monster der Marke Godzilla bekämpft.

Sein Interesse Okami 2 zu entwickeln, bekundete dieser allerdings bereits im Oktober 2019. Seinerzeit erklärte er selbstsicher: »Okami wird zurück sein!«. Und auch Capcom dürfte an dem Projekt nicht uninteressiert sein. Die gaben im selben Monat an, alte Serien wiederbeleben zu wollen.

Okami is going to be back! We want to make Okami sequel and fans are looking forward to it too. You guys want to see Kamiya’s Okami again, right, everyone? I want to work on it too! ?????????????????@CapcomUSA_ @OKAMI_CAP pic.twitter.com/bLwuGnTew1