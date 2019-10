Entwickler von Okami deuten ein Sequel an

Okami wird scheinbar einen Nachfolger bekommen. Das kündigten Director Hideki Kamiya und Ikumi Nakamura auf Twitter an. Ganz so sicher, wie die beiden das Sequel auf den ersten Blick aussehen lassen, ist es aber anscheinend noch nicht.

Kamiya verkündet in dem geposteten Video sehr sicher »Okami wird zurück sein!« und auch Nakamura schreibt das in ihrem Post. Schon im zweiten Satz heißt es dann nur noch, dass die beiden ein Okami 2 machen wollen. Da Capcom - Publisher des ersten Okami - erst kürzlich erklärte, alte Serien wiederbeleben zu wollen, stehen die Zeichen jedoch gut.

Okami is going to be back! We want to make Okami sequel and fans are looking forward to it too. You guys want to see Kamiya’s Okami again, right, everyone? I want to work on it too! ?????????????????@CapcomUSA_ @OKAMI_CAP pic.twitter.com/bLwuGnTew1