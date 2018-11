Der beliebte Anti-Held Deadpool mit Ryan Reynolds meldet sich an Weihnachten mit einer Sonderausgabe seines Kinohits Deadpool 2 in den US-Kinos zurück. Während die Superhelden-Komödie in den USA für ein R-Rating (hierzulande ab 16 Jahren) freigegeben ist, drehen die Filmemacher nun den Spieß um und bringen für kurze Zeit eine familienfreundliche Fassung der Comic-Verfilmung in die US-Kinos.

Fans dürfen sich an Weihnachten auf Once Upon a Deadpool auf der großen Leinwand freuen, so lautet der Titel der neuen Deadpool 2-Version. Dafür wurden sogar extra neue Szenen gedreht und in den fertigen - jedoch geschnittenen - Film eingebunden. Hierzu kündigte schon Ryan Reynolds via Twitter ein Wiedersehen mit dem Schauspieler Fred Savage an, dem er als Deadpool augenscheinlich eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest- nach dem er ihn wohl gekidnappt hat.

Deadpool 2 als Extended Cut auf Blu-ray

Die erfolgreiche Comic-Verfilmung Deadpool 2 spielte seit dem Kinostart im Frühjahr weltweit knapp 735 Millionen US-Dollar ein. Inzwischen ist der Film auf DVD, Blu-ray und 4K UHD im Handel erschienen - einschließlich einer ungeschnittenen Edition.

Ob auch wir Once Upon a Deadpool in den Kinos zu sehen bekommen, ist noch nicht bekannt. Es wird aber sicherlich eine entsprechende Fassung auch auf Blu-ray erscheinen.

Deadpool 2 auf Blu-ray: 15 Minuten längerer Extended Cut

Inzwischen wird an einem X-Force-Film mit Deadpool gearbeitet. Ob gleichzeitig auch ein dritter Deadpool-Film kommen wird, ist fraglich. Zuletzt sprach sich Ryan Reynolds gegen die Produktion aus.