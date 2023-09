One Piece: Fan-Liebling Chopper wird für Staffel 2 eine Herausforderung und so plant Netflix sie zu meistern

Für den Live-Action-Look von Chopper könnte sich Netflix ein Beispiel an der hauseigenen Fantasy-Serie Sweet Tooth nehmen. Bildquelle: Toei Animation/Netflix

Netflix hat nicht nur eine zweite Staffel für One Piece, sondern auch gleich das nächste Mitglied der Strohhut-Piraten angeteast: Dabei handelt es sich natürlich um den Schiffsarzt Tony Tony Chopper.

Und der wird die Live-Action-Serie definitiv vor eine Herausforderung stellen. Immerhin handelt es sich bei Chopper um einen Elch, der von der Mensch-Mensch-Teufelsfrucht gegessen hat. Gleichzeitig kann Chopper auch noch verschiedene Formen annehmen und sich so zu Beispiel in einen riesigen Muskelprotz oder einen flauschigen Fellball verwandeln.

Doch wie stellt man das in einer Realverfilmung einigermaßen überzeugend dar, um dabei das ohnehin schon stolze Budget von One Piece nicht zu sprengen? Jede einzelne Episode der ersten Season kostete bereits über 18 Millionen Dollar! Darüber hat sich bereits Manga- und Anime-Fan Maxe den Kopf zerbrochen und ein paar Lösungsvorschläge geliefert.

Worauf der Live-Action-Look von Chopper abzielt

Vielleicht hat Netflix aber schon jetzt durchblicken lassen, wie Chopper in Staffel 2 von One Piece zum Leben erweckt werden soll. Und keine Sorge: Allem Anschein nach wird der niedliche Elch-Mensch-Hybrid nicht komplett animiert daherkommen, auch wenn zum Beispiel Meisterdetektiv Pikachu ein gutes Vorbild dafür wäre.

Im Interview mit GameSpot äußert sich der Makeup- und Effekte-Künstler Jaco Snyman dazu, wie sie sich am Live-Action-Look probieren wollen. Und offenbar verfolgt man hierfür dieselbe Taktik, wie schon bei Arlong und seinen Fischmenschen. Snyman teasert so an:

»Ich freue mich darauf, an Tony Tony Chopper zu arbeiten. Das dürfte interessant werden. Ich hoffe, dass wir hierfür denselben Ansatz wie bei Arlong verfolgen können, wenn wir dazu kommen.«

Zum Vergleich: Um Arlong in Netflix-Serie zum Leben zu erwecken. kommt eine Kombination aus Prothesen und visuellem FX-Makeup zum Einsatz. Damit könnte Chopper in der Realverfilmung so aussehen wie etwa der Tier-Mensch-Hybrid Gus aus Sweet Tooth.

Die Verantwortlichen der Netflix-Serie versuchen sich zumindest erstmal daran, Chopper mithilfe von Prothesen zum Leben zu erwecken - nicht unähnlich zu Arlong. Bildquelle: Netflix.

Abwarten: Ob Snyman sein Vorhaben für Staffel 2 von One Piece tatsächlich so umsetzen kann, muss sich aber natürlich erstmal zeigen. Neue Folgen für die Netflix-Serie sind zwar bestätigt, dürften aber noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Sobald der anhaltende Hollywood-Streik beigelegt ist, verschlingt die Produktion noch immer 12 bis 18 Monate an Arbeitszeit.

