One Piece: In Staffel 2 der Netflix-Serie könnte tatsächlich ein großer Fan-Traum in Erfüllung gehen

In Staffel 2 von One Piece könnte tatsächlich ein großer Fan-Wunsch in Erfüllung gehen: Dass Jamie Lee Curtis die exzentrische Ärztin und Mentorin von Tony Chopper namens Dr. Kureha spielen könnte. Dass die Schauspielerin aus Filmen wie Halloween oder True Lies sich dafür interessiert und teilweise sogar lautstark einsetzt, ist schon lange bekannt.

Eine Oscar-Preisträgerin für One Piece?

Doch jetzt macht auch der Showrunner der Netflix-Serie Matt Owens Hoffnung darauf, wie aus einem ausführlichen Interview mit Deadline hervorgeht. Dabei verrät Owens, dass das Team hinter der Netflix-Serie ebenfalls scharf darauf ist, Jamie Lee Curtis mit ins Boot zu holen, aber der Schauspieler-Streik dieses Vorhaben derzeit noch ausbremst:

Wir konnten ein paar Stunt-Rollen casten und [...] dabei kam heraus, dass Jamie Lee Curtis ein großer Fan von One Piece ist. Als sie das ausgesprochen hatte, haben wir uns gleich gedacht, dass wir sie unbedingt in die Serie bekommen müssen. Was können wir dafür tun? Und Doctor Kureha kommt ja zum Glück schon sehr bald in der Geschichte vor und wäre perfekt für jemanden wie Jamie Lee Curtis. Also versuchten wir, diesen Traum tatsächlich wahr werden zu lassen. Nachdem sie ihren Oscar [für Everything Everywhere all at once] gewonnen hatte, haben ihr unsere Autoren eine Figur von Doctor Kureha mit einer Notiz geschickt Herzlichen Glückwunsch zu deiner Statue, die hier kannst du daneben stellen. Hoffentlich hören wir bald voneinander! Als [Jamie Lee Curtis] das geteilt hat, hat das für großen Fan-Zuspruch gesorgt. Wir versuchen wirklich, dass das klappt. Und ja, gerade bremst der Streik richtige Gespräche dafür aus, aber sobald der vorüber ist, bin ich bereit. Ich werde sie zum Essen einladen und wir werden uns darüber unterhalten. Wir machen das alles, denn gerade schreiben wir die Rolle auch ihr auf den Leib. Wir wollen wirklich unbedingt, dass sie bei uns in Staffel 2 mitspielt.

Keine zu große, aber trotzdem wichtige Rolle

Wer ist Dr. Kureha überhaupt? Im One-Piece-Manga beziehungsweise -Anime stoßen die Strohhut-Piraten bei der Suche nach einem Arzt auf Doktor Kureha, die eine kranke Nami heilen soll. Und dabei kreuzen sich natürlich die Wege von Ruffy und Co. mit Tony Tony Chopper - einem Elch, der von der Mensch-Mensch-Teufelsfrucht gegessen hatte.

Kureha spielt also im Abenteuer der Strohhut-Piraten durchaus eine wichtige, wenn auch nicht allzu große Rolle. Für Netflix wäre das Casting von Curtis als Kureha eine gute Gelegenheit, einen Fan-Traum zu erfüllen, der dem Streamingdienst vielleicht nicht zu teuer zu stehen kommt.

Curtis selbst hat sich bereits mehrmals dafür ausgesprochen (so zum Beispiel auf Instagram), ein großer Fan von One Piece zu sein und in einer Live-Action-Serie gerne eine Rolle (konkret die von Dr. Kureha) zu übernehmen. Ob das aber tatsächlich zustande kommt, muss sich erst noch zeigen.

Was haltet ihr davon, dass Jamie Lee Curtis in Staffel 2 der Netflix-Serie One Piece mitspielen will und die Chancen dafür gar nicht mal schlecht stehen? Welchen Schauspieler würdet ihr euch für eine konkrete Rolle in der Realverfilmung wünschen? Auf welchen Auftritt bekannter Helden und Schurken freut ihr euch bei der Netflix-Serie am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!