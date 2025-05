Ein erotischer, 61 Jahre alter Horrorfilm aus Japan wurde zensiert und verboten - jetzt kommt das Remake mit zwei Game-of-Thrones-Stars

Zwei Starks kehren für einen neuen Horrorfilm gemeinsam vor die Kamera zurück. Bildquelle: HBO

1964 sorgte Onibaba für Aufsehen. Weil es dem japanischen Horrorfilm nicht an expliziten Sexszenen mangelte, wurde das Werk von Kaneto Shindo in anderen Ländern zensiert oder teilweise sogar komplett verboten - wie zum Beispiel in Großbritannien.

Wie das damals ausgesehen hat, könnt ihr euch in dem folgenden Trailer für Deutschland auf YouTube ansehen:

Onibaba kehrt als The Dreadful zurück

Jetzt - ganze 61 Jahre später - steht mit The Dreadful ein US-amerikanisches Remake in den Startlöchern. Daran ist jedoch nicht Kult-Schauspieler Willem Dafoe (Van Gogh, The Lighthouse) beteiligt, der sich selbst jahrelang an einer Neuauflage versucht hat (via Slashfilm).

Stattdessen ist dafür jetzt die Filmemacherin Natasha Kermani (Lucky, V/H/S 85) verantwortlich, die sich dafür gleich zwei Stars aus Game of Thrones geschnappt hat: Kit Harington (Jon Snow) und Sophie Turner (Sansa Stark) - wie Deadline berichtet.

The Dreadful greift dabei auf ein anderes Setting als Onibaba zurück: Statt ins feudale Japan geht es vor den Hintergrund der Rosenkriege, die sich 1455 bis 1485 in Großbritannien abspielten.

Dabei tritt Turner in der Rolle einer Frau namens Anne auf, die mit ihrer Schwiegermutter ein einsames Leben abseits der Zivilisation fristet. Als dann ein alter Bekannter (Harington) auftritt, wird eine Reihe von Ereignissen losgetreten, die Annes Leben auf den Kopf stellt.

The Dreadful wurde bereits abgedreht und neben Turner und Harington sind Darsteller wie Marcia Gay Harden (Mystic River), Laurence O’Fuarain (The Gentlemen) und Jonathan Howard (Thor: The Dark Kingdom) an dem Film beteiligt. Sophie Turner selbst wirkt auch als Produzentin an dem Film mit.

Ein Kinostart steht für The Dreadful aktuell nicht fest, ebenso lässt ein erster Trailer noch auf sich warten. Es gibt aber zumindest schon einmal ein erstes Bild von Kit Harington und Sophie Turner vor der Kamera, das wir weiter oben für euch eingebunden haben.

