Outcast: A New Beginning - Das Sequel denkt eine legendäre Open World komplett neu

Wer von euch erinnert sich noch an Outcast? Der Action-Adventure-Klassiker von 1999 entführte euch in der Haut von Navy Seal Cutter Slade auf den fremden Planeten Adelpha und setzte damals Standards für Open-World-Spiele.

Dann war es allerdings lange still um die Marke. Eine Fortsetzung wurde wegen der Insolvenz der Entwickler nicht realisiert, ein Remake unter dem Titel Outcast: Second Contact konnte uns 2017 nicht überzeugen.

Doch es tut sich was im Outcast-Universum. Ende 2021 kündigte Publisher THQ Nordic an, dass die Reihe endlich fortgesetzt wird. Das zuständige Studio ist niemand geringeres als Appeal, die belgischen Entwickler des ersten Teils. Im Zuge seines Digital Showcase 2023 hat THQ nun einen neuen Trailer zum Spiel gezeigt. Wir haben uns das Ganze genauer angeschaut.

2:30 Outcast - A New Beginning zeigt im Trailer die farbenfrohe Welt von Adelpha

Neuer Name, neues Glück

Die erste Neuerung ist gleich der Name: Die Nummer Zwei wird aus dem Titel gestrichen, das Spiel heißt ab sofort Outcast: A New Beginning. Die Entwickler wollen damit deutlich machen, dass die Fortsetzung auch ein Neustart für die Serie ist. Außerdem soll bei niemandem der Eindruck entstehen, man müsse zuerst Teil eins gespielt haben, um A New Beginning zu verstehen. Das Spiel will euch eine eigenständige Geschichte erzählen.

Spielen dürft ihr aber einen alten Bekannten. Ex-Soldat Cutter Slade kehrt als Hauptfigur zurück. Retten muss er diesmal aber nicht die Erde, sondern die Welt Adelpha. Der Planet und seine eingeborenen Bewohner, die Talaner, werden von einer feindseligen Roboter-Armee bedroht.

Die Invasoren beuten die Ressourcen von Adelpha aus, sie zerstören die Umwelt und kappen damit auch die empfindliche Verbindung zwischen den Dörfern der Talaner. Als Cutter Slade müsst ihr die Robos vertreiben, indem ihr euch mit den Wesen von Adelpha verbündet und die Kräfte der Natur zunutze macht.

Schöne alte Welt

Die Spielwelt Adelpha kennen wir bereits aus dem alten Outcast. Doch in A New Beginning erstrahlt sie so farbenfroh wie zuvor. Von eisigen Gebirgen mit bizarren Felsformationen, über bunte Wälder bis hin zu trockenen Sandwüsten, all das sieht dank der stark modifizierten Unreal Engine 4 richtig schick aus. Und erkunden dürft ihr diese Landstriche auch, denn das neue Outcast bietet euch wie sein Vorgänger eine offene Spielwelt.

Die Natur von Adelpha ist wunderschön. Von fremdartigen roten Wäldern bis hin zu bizarren Felsformationen

Aber was ist denn jetzt neu, hören wir einige von euch fragen? Die erste große Neuerung ist das Jetpack, mit dem Hauptfigur Cutter Slade extrem stylisch durch die Gegend fliegen kann. Ob auf Erkundungstour oder in Kämpfen - das Ding ist vielseitig einsetzbar und erinnert vom Konzept an her an die Flugrüstungen von Anthem.

Nervt euch ein Gegner auf nem Turm? Dann fliegt ihr eben schnell hinauf und knipst ihm das Licht aus. Wollt ihr schnell von A nach B? Auch hier hilft der Raketenrucksack. Und auch Ausweichen klappt damit butterweich.

Doch nicht nur mit technischen Gadgets kann Cutter Slade punkten. Auch die Kräfte der Natur sind auf seiner Seite. Zumindest, wenn ihr dabei helft, die Dörfer der Talaner zu befreien und auszubauen. Ist es gut um eine Region bestellt, erhaltet ihr mächtige Fähigkeiten namens Talan-Kräfte, die euch in Kämpfen zupass kommen. So könnt ihr beispielsweise einen Schwarm wütender Killerfliegen heraufbeschwören oder die Schwerkraft manipulieren, um eure Feinde kreativ zu besiegen.

Die Waffen unseres Hauptcharakters sind modular anpassbar. Mit insgesamt 30 verschiedenen Erweiterungen könnt ihr die Wummen auf euren individuellen Spielstil abstimmen.

Jetzt wird's strategisch

Ein ganz neues Feature ist auch die Strategie-Karte. Diese zeigt euch an, welche Dörfer ihr bereits miteinander verbunden habt, welche Fähigkeiten und Ressourcen ihr dort erwarten könnt und wo sich gerade gegnerische Konvois bewegen.

Die neue Strategie-Karte von Outcast. Welchen Nutzen sie letztendlich bringt, muss sich noch zeigen.

Überfallt ihr diese, könnt ihr die Nachschublinien der Roboter-Invasoren effektiv durchtrennen. Wie organisch sich dieses strategische Element letztendlich mit dem restlichen Adventure-Gameplay verbindet, wird sich zeigen müssen. Eine interessante Idee ist es aber allemal.

Outcast: A New Beginning soll für PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Die Dauer der Singleplayer-Kampagne beziffern die Entwickler mit rund 35 Stunden. Ein Release-Datum ist leider noch nicht bekannt, ihr könnt das Spiel aber bereits auf eure Wunschlisten setzen.

Was denkt ihr über Outcast: A New Beginning? Seid ihr Fans der Vorgängers und konnte euch das Gezeigte überzeugen, oder könnt ihr damit bislang noch gar nichts anfangen? Schreibt es gerne in die Kommentare!