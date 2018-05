Overwatch - Anniversary Event 2018, Patch mit Nerf für Brigitte und Buff für Ana live

Blizzard feiert zwei Jahre Overwatch und die Community feiert mit dem Anniversary Event 2018 mit. Bis zum 11. Juni dürfen Spieler an den Feierlichkeiten teilnehmen und neue Inhalte genießen. Und wer noch kein Overwatch-Besitzer ist, kann vom 25. bis 28. Mai über ein kostenloses Testwochenende reinschnuppern.

13 neue Skins sind jetzt freischaltbar, darunter schicke neue Outfits wie Piraten-Junkrat, ein Sherlock-Outfit für McCree oder Orisa als Waldwesen von World of Warcraft. Außerdem eine nette Geste: Alle im Spiel verfügbaren Skins lassen sich aktuell freischalten, auch solche, die eigentlich an ein bestimmtes Event wie Weihnachten oder Halloween gebunden sind. Allerdings sind die Kosten nicht reduziert, ein legendäres Skin kostet als so viel, als wäre es neu veröffentlicht worden (3.000 Credits).

Unser großer Plus-Report zur Overwatch League: Blizzards große Wette

Overwatch - Alle Skins des Anniversary-Events 2018 ansehen

1,5 neue Karten für Spieler

Mit dem Patch gibt es auch die neue Deathmatch-Karte Petra, die im gleichnamigen Weltkulturerbe in Jordanien spielt. Außerdem dürfen Competitive-Fans endlich auf die schon die Anfang Mai veröffentlichte Map Rialto zugreifen, die bisher nur im Warmup und Quickplay spielbar war.

Mehr Abwechslung gibt es im Rahmen des Events für Fans des Arcade-Bereichs, hier wechseln täglich beliebte Brawls aus vergangenen Events. Auch ohne Sommer-Event lässt sich also Lucioball spielen.

Das Update bringt auch Balance-Änderungen mit sich: Hanzos Sturmpfeile machen nun etwas geringen Schaden, Brigittes Ultimate gibt weniger Rüstung und ihr Schildstoß erhält einen längeren Cooldown. Einen Buff gibt es für Ana, Schüsse ihres biotischen Gewehrs gehen nun durch vollständig geheilte Teammitglieder einfach hindurch und Treffen Teammitglieder und Gegner dahinter. Außerdem hält jedes Magazin nun ein paar mehr Schüsse bereit.

