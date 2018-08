Parallel zur Gamescom könnt ihr euch kostenlos in Overwatch tummeln: Vom 23. August bis zum 28. August findet ein Gratis-Wochenende auf PC, PS4 und Xbox One statt.

Spielbar sind alle 28 Helden, auch der neue hamsterstarke Kämpfer Wrecking Ball, sowie 18 Karten über Schnellsuche, benutzerdefinierte Spiele und Arcade mit Spielmodi wie Angriff, Eskorte oder Kontrolle. Fortschritt und kosmetische Items aus Lootboxen (aktuell im speziellen Summer Games Design) dürft ihr ins vollständige Spiel übernehmen, wenn ihr Overwatch anschließend kauft.

Overwatch - Summer Games 2018: Alle neuen Skins ansehen

Ihr benötigit zum Download einen kostenlosen Blizzard-Account. Los geht es am 23. August um 20 Uhr deutscher Zeit und endet am 28. August um 08:59 Uhr. Ein ausführliches FAQ zum Test-Wochenende findet ihr bei Blizzard.

Aktuell finden in Overwatch die Summer Games 2018 statt. Mit dabei sind neue Skins für die Helden und der Spaß-Modus Lucio-Ball, der an Rocket League erinnert.

