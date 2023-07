Blizzcon 2023: Blizzards Messe ist dieses Jahr verflucht teuer

Es ist wieder so weit: Die Blizzcon 2023 wird im November in Anaheim stattfinden.

Corona hatte während der vergangenen Jahre die Blizzcon entweder zur Gänze verhindert oder ihre Verwandlung in eine rein digitale Veranstaltung erzwungen. 2023 kehrt Blizzards Hausmesse in alter Gestalt zurück. Doch solltet ihr mit dem Gedanken spielen eure Freude an Hearthstone, Diablo, Overwatch oder World of Warcraft vor Ort mit Gleichgesinnten zu feiern, leert schonmal euren Geldbeutel.

Wer am 3. und 4. November 2023 in Anaheim dabei sein möchte, zahlt minimal 299 Dollar (rund 275 Euro) für ein Ticket, hinzu kommen natürlich noch An- und Abreise sowie Unterkunft und Verpflegung vor Ort. Für rund 800 Dollar (etwa 735 Euro) bekommt ihr den Portal Pass.

Bei der bisher letzten Blizzcon, zu der in Person gereist werden konnte, kosteten die Tickets 230 Dollar sowie 550 Dollar. Der direkte Vergleich fällt schwer und die Inflation muss natürlich berücksichtigt werden, doch eines steht fest: Damit die Blizzcon 2023 in Relation zu der 2019er als adäquat empfunden wird, muss sicher einiges geboten werden.

0:37 Die Blizzcon ist zurück: Blizzard veranstaltet nach vier Jahren endlich wieder Vor-Ort-Event

Was ist enthalten? Beim regulären Ticket gibt es abseits des reinen Zutritts zu allen Hallen und damit zu all dem, was sich dort auf Bühnen und an Ständen abspielt, noch folgendes obendrauf:

Exklusive Spielinhalte

Offizieller BlizzCon-Rucksack

Vorabzugang zum BlizzCon Store

Der Portal Pass gewährt euch folgende Real-Life Boni:

Extra-Warteschlangen für die Registrierung und die Sicherheitskontrollen

Zugang zur Portal Pass Lounge mit eigenen Imbissständen, Spielerlebnissen und einem Concierge-Service

Frühzeitiger Zugang zur Lounge des Anaheim Convention Centers an den Veranstaltungstagen

Ab wann gibt es die Tickets? Über dieses Ticket-Center werdet ihr einmal ab dem 8. Juli 2023 ab 19 Uhr sowie ab der gleichen Uhrzeit am 22. Juli die Chancen haben, Tickets aus insgesamt zwei Chargen zu erwerben.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Habt ihr eure Flugtickets nach Anaheim schon gebucht? Oder schreckt euch der Preis einfach ab - also, selbst wenn An- und Abreise sowie alles vor Ort inklusive wäre? Wart ihr vielleicht bereits einmal Gast einer Blizzcon? Oder reizen euch Events wie dieses ohnehin nicht? Schreibt uns eure Gedanken sowie vielleicht ja sogar Reiseberichte über frühere Blizzard-Hausmessen gerne in die Kommentare!