Die Open Beta von Palia startet: Wie ihr rein kommt und was ihr jetzt über die Sandbox wissen müsst

Für alle Fans von entspannten Life Sims und Sandbox-Spielen à la Stardew Valley und My Time at Portia gibt es gute Nachrichten: Heute startet die offene Beta von Palia, das das entspannte Spielprinzip in einen Multiplayer-Titel verwandelt.

Wir haben deshalb alle wichtige Infos für euch gesammelt und sagen euch, was ihr zum Start der Open Beta von Palia wissen müsst.

Was ist Palia eigentlich?

Palia beschreibt sich selbst als ein gemütliches Life-Sim-MMO. Stellt euch eine Welt vor, in der ihr Zeit mit alten Freunden verbringen oder neue Freunde treffen könnt, um gemeinsam zu gärtnern, zu jagen, zu angeln und vieles mehr. Nur gekämpft wird nicht.

Außerdem könnt ihr in eine einzigartige Welt voller Geheimnisse eintauchen, die von NPCs mit reichen Hintergrundgeschichten und Persönlichkeiten bevölkert wird.

Wenn ihr mehr erfahren wollt, werft einen Blick in unsere Preview oder schaut euch das folgende Video an, in dem euch unsere Mary die Charaktererstellung und die ersten zehn Minuten des Spiels zeigt:

21:51 Palia: Wir zeigen euch die Charaktererstellung und den Beginn des Sandbox-MMOs

Wie lange läuft die Open Beta?

Die Open Beta startet am 10. August um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Ab dann kann jeder, der ein Palia-Konto erstellt hat, das Spiel spielen, ohne eine Einladung zu benötigen.

Wie kann man sich für die Beta registrieren?

Der erste Schritt, um an der Beta teilzunehmen, ist die Erstellung eines eigenen Palia-Kontos. Dies kann ab sofort über die offizielle Webseite erledigt werden. Über diese Webseite könnt ihr zudem Freunde anwerben, was im nächsten Punkt eine Rolle spielt.

Welche Belohnungen gibt es?

Palia hat das Programm Refer A Friend ins Leben gerufen. Wenn ihr einen Einladungscode mit euren Freunden teilt, könnt ihr einige nette Vorteile erhalten, um euer Palian-Haus und euren Charakter zu verschönern. Die Belohnungen könnt ihr in folgendem Bild sehen:

Zudem werden alle Fortschritte im Spiel, die während der Beta gemacht werden, erhalten bleiben. Das bedeutet, dass es keine weiteren Resets geben wird und alles, was ihr während der Beta erreicht, für immer euch gehört. Wenn euch das Spielprinzip also fesseln kann, könnt ihr die Open Beta sozusagen als inoffiziellen Release betrachten.