Das entspannteste Sandbox-MMO des Jahres startet bald in die kostenlose Beta

In Palia erlebt ihr zusammen mit euren Freunden ein harmonisches Abenteuer.

Inzwischen gibt es recht viele Spiele die sich an Sandbox-Adventures wie Stardew Valley und Animal Crossing orientieren. Eines der wohl vielversprechendsten von ihnen ist Palia. Ob der Titel aber wirklich was taugt, könnt ihr schon bald selbst ausprobieren, denn noch dieses Jahr startet eine kostenlose Beta.

Was ist Palia für ein Spiel?

Palia ist ein kommendes Sandbox-MMO von Singularity 6, das erstmals 2021 angekündigt wurde. Statt mit einem Schwert reist ihr mit guter Laune und einer Menge Werkzeug durch die große Welt. Ihr könnt zusammen mit euren Freunden Häuser bauen, angeln, jagen, kochen und vieles mehr. Im Gegensatz zu vielen anderen Genre-Vertretern startet ihr in Palia bereits mit einer großen Fläche Land, wodurch ihr von vornherein mehr Freiheit genießt. Wie das Gameplay aussieht, zeigt euch der neue Beta-Trailer:

2:17 Palia: Das entspannteste Sandbox-MMO läutet seine Beta-Phase mit neuem Gameplay-Material ein

Wann startet die Beta?

Am 2. August 2023 startet eine geschlossene Beta für die ihr euch auf der offiziellen Seite von Palia anmelden könnt. Falls ihr das nicht möchtet oder keine Plätze mehr verfügbar sind, habt ihr eine Woche später nochmal die Chance. Am 10. August 2023 startet dann nämlich die kostenlose offene Beta, an der alle Interessierten teilnehmen dürfen. Wie lange die Testphase dauern soll, ist nicht bekannt.

Ihr müsst euch übrigens keine Sorgen um euren Spielfortschritt machen. Alles, was ihr während der Beta-Phase erledigt und freischaltet, könnt ihr nahtlos mitnehmen, wenn das Spiel final veröffentlicht wird.

Was erwartet ihr von Palia? Hattet ihr das Sandbox-MMO schon seit der ersten Ankündigung auf dem Zettel? Werdet ihr an der Beta teilnehmen? Probiert ihr in die geschlossene Testphase zu gelangen oder wartet ihr lieber noch eine Woche? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!