Kommt Palworld als Kartenspiel? Merchandise-Foto sorgt für Aufregung unter Fans

Palworld könnte als Sammelkartenspiel großes Potenzial haben.

Am 19. Januar 2024 wurde das neue Open-World-Rollenspiel Palworld veröffentlicht und ging praktisch über Nacht durch die Decke. Selbst eine Woche später halten sich die Spielerzahlen durchschnittlich bei über zwei Millionen Leuten gleichzeitig.

Die Aufmerksamkeit der Fans macht sich jetzt der Entwickler von Palworld zunutze und teasert auf X (vorher Twitter) eine mögliche Merchandise-Erweiterung an, die prompt Zuspruch in der Community findet.

Auch aufgrund der Ähnlichkeit zu Pokémon bekommt das neue Open World viel Interesse - sowohl positiv als auch negativ. Wie ähnlich sich die Spiele sind, erfahrt ihr in dieser Folge von GameStar Talk:

1:00:23 Palworld - Das Skandalspiel, das Pokémon in den Hintern tritt

Palworld schon bald als Sammelkartenspiel?

Auf X teilt Pocketpair CEO Takuro Mizobe ein Foto von Palworld-Figuren und -Karten:

Dazu schreibt er: »Ich habe viel Spaß, während der Arbeit Kartenspiele zu spielen und zu kreieren. Aber jetzt sollte ich wieder an die Arbeit.«

Mit dem Post könnte Mizobe möglicherweise ein eigenes Palworld-Sammelkartenspiel andeuten - er wählt zumindest genau den richtigen Zeitpunkt für eine solche Ankündigung. Mit über zwei Millionen Spielern gleichzeitig auf Steam sollte sich schnell herausfinden lassen, ob Interesse für ein neues, eigenes Kartenspiel besteht.

Reaktionen in der Community sind positiv

Unter dem Re-Post von PalworldUpdates findet User Glitchyyy___, dass die Entwickler genau richtig handeln: »Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist.«

Die meisten reagieren mit dem beliebten Futurama-Meme »Halt die Klappe und nimm mein Geld!« und auch andere Kommentare deuten auf eine hohe Kaufbereitschaft hin.

Es finden sich unter dem Post aber auch Anspielungen auf die aktuellen Streitigkeiten mit der Pokémon Company. Viele Fans finden nämlich, dass Palworld jetzt schon einiges besser macht als Pokémon, siehe megasiglers Antwort-Meme:

User mydearnari_ vermutet: »Palword wird auch Pokémon als Kartenspiel übertreffen«.

Ähnliches wettet auch AbelMindead: »Falls es Palworld auch noch gelingen sollte, Pokémon in seinem eigenen Kartenspiel-Spezialgebiet zu schlagen, lache ich bis ich speie.«

Ob sich die ganzen Vermutungen über ein potenzielles Palworld-Kartenspiel letztendlich als wahr herausstellen, bleibt noch abzuwarten. Das Interesse scheint immerhin groß zu sein.

Nicht nur Nintendo selbst, sondern auch viele Spieler finden, dass sich Palworld in vielen Punkten an Pokémon orientiert. Sehr ihr das genauso? Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede seht ihr selbst zwischen dem neuen Steam-Erfolg und dem Nintendo-Dauerhit? Würdet ihr euch selbst ein Palworld-Sammelkartenspiel zulegen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!