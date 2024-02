»5 Stunden F drücken« - Crafting-Not macht Palworld-Spieler erfinderisch, dabei ist die Lösung viel einfacher

So kreativ die Lösungen beim Thema Crafting auch sind, Palworld selbst bietet bessere Lösungen.

»Press F to pay Respects« - Moment, es geht ja gar nicht um Call of Duty. Doch eigentlich verdienen viele Palworld-Spieler Respekt, und zwar für ihre kreativen Lösungen, um nicht über Stunden hinweg F drücken zu müssen. Wer in Palworld nämlich spezielle Gegenstände oder Massenware herstellen will, sollte etwas Zeit mitbringen.

Spieler umgehen Crafting-Problem in Palworld

Um an Werkbänken und ähnlichen Produktionsstätten nicht Stunden lang die Taste F drücken zu müssen, sind einige Spieler sehr einfallsreich geworden.

In diesem Reddit-Beitrag hat jemand die Taste einfach mit einer Schraube festgeklemmt:

Ebenfalls sehr kreativ ist der Einsatz dieses Gewichtes, das eigentlich beim Angeln benutzt wird:

Schwer zu sagen, was hier die Taste in Position hält, aber es funktioniert auf jeden Fall:

Geht das nicht auch einfacher?

Natürlich! Wer darauf besteht, selbst den Hammer zu schwingen, könnte sich einerseits mit einem Makro behelfen. Das ist auf jeden Fall schonender für die Tastatur als eine Schraube oder ein Bleigewicht.

Aber die offensichtliche Lösung ist selbstverständlich eines der Features, das Palworld so erfolgreich macht. Ihr könnt eure Pals für euch schuften lassen.

Welche Pals eignen sich zum Craften?

Letztendlich kann jeder Pal der die Fähigkeit »Handwerk« besitzt für euch Dinge herstellen. Der aktuell beste Pal dafür ist Anubis, der diese Fähigkeit auf Stufe 4 besitzt und deswegen besonders schnell ist.

Das Problem: Um Anubis selbst zu fangen, müsst ihr schon recht weit im Spiel fortgeschritten und bis in die große Wüste im Nordosten der Map vorgedrungen sein. Ein Trick hilft euch immerhin dabei, früher an ihn zu kommen.

Ihr könnt Anubis aber auch einfach selbst züchten. Welche Pals ihr dafür kreuzen müsst, könnt ihr dank sogenannter Breeding Calculator herausfinden.

Natürlich gibt es auch noch viele andere Pals, welche die Fähigkeit »Handwerk« besitzen. Eine gute Alternative ist Loupmoon. Es besitzt Stufe 2 der Fähigkeit, kann aber nichts anderes und ist dadurch nur mit der Herstellung beschäftigt.

So unterhaltsam und kreativ die Lösungen der Spieler also auch sind, das Spiel bietet deutlich bessere Methoden. Mit den richtigen Pals laufen eure Basen fast wie von selbst und ihr könnt ihr um andere Aktivitäten in Palworld kümmern.

Welche Pals aus euren Reihen haben sich als ausgesprochen nützlich erwiesen? Verratet uns doch eure Tipps in den Kommentaren.