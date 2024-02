Palworld-Spieler nutzt perfide Taktik, um Raids komplett zu umgehen

Statt Verteidigungen für seine Basis aufzubauen, findet ein Palworld-Spieler eine andere Lösung für Raids.

Sobald ihr eine Basis in Palworld gebaut habt, bekommt ihr regelmäßig unfreundlichen Besuch: Banditen und andere Fraktionen greifen eure Basis an und sorgen im schlimmsten Fall für ziemliches Chaos. Die naheliegendsten Gegenmaßnahmen sind da wohl, Mauern zu errichten und Pals zum Wachdienst zu verdonnern. Reddit-Nutzer Axljio kommt aber auf eine ganz andere Idee.

Angreifer landen im Gefängnis

Statt eine Verteidigung zu errichten, wollte der Spieler das Problem an der Wurzel packen. Er begab sich also auf die Suche nach dem Spawnpunkt der Angreifer. Nachdem er ihn gefunden hatte, umgab Axljio ihn mit einer stabilen Mauer. Nun sind die feindlichen NPCs eingesperrt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die kreative Strategie sorgt bei anderen Spielerinnen und Spielern für Begeisterung. So schreibt etwa LeftJayed:

Durchschnittlicher Spieler: Ich werde immer wieder überfallen, also baue ich eine Mauer um meine Basis. 200-IQ-Spieler: Ich werde immer wieder überfallen, also baue ich eine Mauer um die Angreifer.

In den Kommentaren werden außerdem Ideen dazu geteilt, was Axljio als Nächstes machen könnte. So wird vorgeschlagen, dass er das ummauerte Gebiet mit Fallen auslegen könnte, um mit den Angreifern kurzen Prozess zu machen.

Manche Spielerinnen und Spieler schlagen auch vor, dass er die Gefangenen in Gladiatorenkämpfen antreten lassen könnte, oder ein großes Labyrinth bauen sollte, aus dem sie dann herausfinden müssen.

19:03 Eine Erschütterung der Macht - Palworld im Test

Ein wenig nüchterner sieht das Ganze ablinddingo93:

Ich habe das Gefühl, das ist bloß Spielen mit abgeschalteten Raids, aber mit zusätzlichen Schritten.

Tatsächlich wäre es problemlos möglich, die Raids einfach in den Schwierigkeitseinstellungen zu deaktivieren. Das funktioniert auch bei einer angefangenen Welt. Vielleicht wäre das Axljio aber zu einfach, außerdem müsste er dann auch auf die Beute verzichten.