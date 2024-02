In Palworld gibt es einen neuen Trick, um Bosse ganz einfach zu besiegen: Treppen bauen!

Ihr braucht keine starken Pals, um Bosse zu besiegen - baut einfach Treppen.

Eine der mächtigsten Waffen in Palworld ist offenbar die Schwerkraft. Mit einem simplen Trick gelingt es euch auch den schwersten Boss zu besiegen, ohne einen Schuss abzufeuern oder eure eigenen Pals einzusetzen. Ihr baut einfach eine Treppe.

Die Treppe in den Palworld-Himmel

Ein koreanischer Spieler mit dem Namen makeUmove auf X, ehemals Twitter, postete einen Clip mit dem genialen Trick:

Für den Kampf mit dem Level 50 Jetragon baute der Spieler einfach eine riesige Treppe. Der ungestüme Drache folgt makeUmove die Stufen ganz bis zur Spitze hinauf.

Dieser springt dann in die Tiefe und bremst seinen Fall mit einem eigenen Flug-Pal. Am Treppenabsatz angekommen, wechselt er ins Baumenü und zerstört die unteren beiden Elemente der Treppe.

Das Gebilde stürzt daraufhin vollständig ein und der Jetragon mit samt den Steinen in den Tod. Laut dem Google-Übersetzer nennt sich dieser Trick »Stairway to Heaven«. Die Taktik ist so simpel und schnell, dass ihr vermutlich nicht mal die acht Minuten braucht, um den kompletten Song von Led Zeppelin zu hören.

Wird das rausgepatcht? Entwickler Pocketpair wird vermutlich bereits von diesem Trick wissen. Zum einen, weil der Clip fast zwei Millionen Aufrufe hat und zum anderen, weil er laut Aussage von makeUmove in Korea sehr populär ist.

Es ist möglich, dass Pocketpair der Ansicht ist, dass hier eine Spielmechanik nicht richtig funktioniert und den Fehler behebt. Jetragon hat nämlich anscheinend vergessen, dass es eigentlich fliegen kann.

Wo in den Plänen für Palworlds Zukunft Platz für so einen Bug ist, wird sich zeigen. Die Entwickler haben laut offizieller Roadmap ganz schön was vor. Auf der Agenda stehen unter anderem PvP-Inhalte, eine Pal-Arena und Raids als Endgame-Aktivität.

Kennt ihr die »Stairway to Heaven« bereits und habt den Trick sogar selbst benutzt? Habt ihr noch andere nützliche Kniffe? Teilt sie doch gerne untereinander in den Kommentaren.