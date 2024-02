Um »Palworld zu zerstören« züchtet ein Spieler eine gewaltige Armee aus 1.800 Raketen-Dinos

Mit dem ausrüstbaren Raketenwerfer wird Relaxaurus in Palworld zur Kampfmaschine.

Relaxaurus sieht auf den ersten Blick nicht wie der gefährlichste Gefährte in Palworld aus, doch dank der zwei Raketenwerfer, die ausgerüstet werden können, ändert sich das. YouTuber Vash Cowaii hat sich gleich eine ganze Armee gezüchtet und lässt auch auf die schwersten Bosse die Hölle los.

Palworld - Relaxaurus-Armee zerstört jeden Boss

YouTuber Vash Cowaii hat die langwierige Aufgabe gemeistert, ganze 1.856 Relaxaurus zu züchten. Der Stolz dieser Armee sind nochmal 16 4-Sterne Raketen-Dinos. Das selbst gesteckte Ziel: »Palworld zerstören.«

Im folgenden Video könnt ihr sehen, wie der Content Creator und seine Mitspieler die Raketenwerfer ihrer Relaxaurus nutzen, um Bossgegner und Alpha-Pals in einem Hagel aus kleinen Marschflugkörpern vergehen zu lassen.

Selbst die starken Alpha-Pals Nercromus und Jetragon sehen kein Land gegen die Armee. »Sehen« ist grundsätzlich ein Problem, die vielen Raketen und die auf ihren Einschlag folgenden Explosionen, machen es schwer, in Feuer und Rauch überhaupt etwas zu erkennen.

»Ich verlasse mich nur auf die Raketen, um zu wissen, wo er ist. Ich kann überhaupt nichts sehen«, lacht einer der Mitspieler. Der Kampf gegen Mammorest sorgt ebenfalls für Heiterkeit, als der »König des Waldes« binnen Sekunden besiegt wird.

Die hohe Anzahl an Relaxaurus lässt die Spieler direkt einen frischen Dino aus der Sphäre zaubern, wenn die Raketen aufgebraucht sind.

Relaxaurus: Vom Meme zum Zerstörer

Der blaue Dino sieht eher nach einem Kinderspielzeug aus und ist durch seinen »lächerlichen« Look ein Meme in der Community geworden - alleine wegen der lustig wackelnden Stummelärmchen. Ein Reddit-Post, der mehr Anerkennung für Relaxaurus fordert, war für Vash Cowaii übrigens der Grund für das Video.

Ihr könnt Relaxaurus bei Tag im Umkreis der Teleporter Eremiten-Wasserfall und Sphäre des Donnerdrachen fangen. Ihr bekommt den Pal aber auch beim Schwarzmarkthändler oder ihr züchtet den Dino selbst. Dabei hilft ein Tool wie der »Breeding Calculator«.

Ihr könnt Relaxaurus als Reittier nutzen, in der Basis hilft er bei Transport und Bewässerung. Neben Drachen- und Wasser-Fähigkeiten ist die Partnerfähigkeit natürlich der Einsatz des Raketenwerfers.

Ihr findet in unseren Guides alles zu den besten und auch am meisten unterschätzen Pals. Außerdem erfahrt ihr alles Wissenswerte zur Pal-Zucht und wie ihr auch an eure Relaxaurus kommt.

Was haltet ihr von der Armee aus Raketen-Dinos? Habt ihr auch ein Pal gefunden, dass eurer Meinung nach zu wenig Anerkennung bekommt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.