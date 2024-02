»Ich dachte, das wäre nutzlos«: Palworld-Spieler entdeckt hilfreiche Schild-Mechanik erst auf Level 35

Schilde in Palworld können echte Lebensretter sein - wenn man denn weiß, dass es sie gibt.

Palworld bedient sich bei Technologien aus verschiedensten Epochen. Vom einfachen Bogen geht's beispielsweise über die Muskete bis zum Maschinengewehr. Kein Wunder also, dass manche archaische Items links liegen gelassen werden, doch das kann sich auch als Fehler herausstellen, wie ein Reddit-Nutzer feststellen musste.

Palworld: Schilde sind hier nicht aus Holz und Eisen

Reddit-Nutzer Wulfgang97 spielte Palworld bis Level 37 von 50, um zu erkennen, dass die Schilde doch recht nützlich sein können. Er hielt diese Technologie für eine Barriere, die irgendwo platziert werden muss, um dort einen Schutzschirm aufzubauen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wulfgang97 wollte keine Punkte verschwenden, um den für ihn nutzlosen Schild freizuschalten. Erst in einem Video zu Palworld sah er den blauen Balken über den Lebenspunkten eines Spielers und erkannte den Fehler.

Wie funktionieren Schilde in Palworld? In eurem Inventar findet sich ein eigener Slot für Schilde. Den ersten Schutz dieser Art könnt ihr bereits an einer primitiven Werkbank ganz zu Beginn des Spiels freischalten.

Ein mal ausgerüstet, wird Schaden zunächst von eurem Schild absorbiert, erst wenn dieser auf null sinkt, geht es an eure Lebenspunkte. Euer Schild lädt sich selbst wieder auf. Im späteren Spielverlauf gibt es noch stärkere Varianten dieses Items.

1:00:23 Palworld - Das Skandalspiel, das Pokémon in den Hintern tritt

Ahnungslos, aber in guter und zahlreicher Gesellschaft

Wie sich in den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag zeigt, war Wulfgang97 bei Weitem nicht alleine mit seiner Fehleinschätzung. Wobei viele natürlich auch von ähnlichen Missgeschicken berichten.

So hielt alexanderpas die Schilde für etwas, dass man in der Basis platziert, um sie vor Raids zu schützen.

Wieder andere, wie zum Beispiel ezaF19, dachten, die Schilde würden wie in anderen Spielen in der Hand getragen und aktiv zum Blocken von Angriffen genutzt.

Der Reddit-Beitrag von Wulfgang97 konnte zahlreiche Spieler erhellen. Habt auch ihr eine Erleuchtung gehabt oder wusstet ihr bereits von den Schilden und ihrer Funktionsweise? Gibt es andere Mechaniken in Palworld, die ihr erst nach vielen Spielstunden verstanden habt? Sind diese Dinge einfach schlecht erklärt im Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.