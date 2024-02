»Mistakes were made« - Palworld-Spieler sprengt seine gesamte Basis und teilt eine bittere Lektion

Die namensgebenden Pals sind in Palworld längst nicht die einzige wichtige Facette, auch der Basenbau ist wichtig.

Manchmal liegt nur einzige Taste zwischen Triumph und Niederlage. Ein Palworld-Spieler musste diese Lektion lernen und teilte sein explosives Missgeschick, nachdem er sich aus den Trümmern seiner Basis aufgerappelt hatte.

Wir zeigen euch sein Malheur, das ihr keinesfalls nachstellen solltet!

Bauen mit Raketenwerfer = unklug

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Reddit-Nutzer BlingCringus war an sich - wie Millionen anderer Palworld-Fans - nur entspannt dabei, sich eine kleine Basis zu errichten. Allerdings hatte er dabei ein eher ungewöhnliches Bauwerkzeug geschultert, nämlich einen Raketenwerfer.

Es kam, wie es kommen musste: Zuerst schaut alles nach einem normalen Nachmitag in der Basis aus, doch am Ende eines kurzen Falls vom Dach, passiert es: Der Raketenwerfer geht los. Sobald sich der Staub schließlich gelegt hat und die Trümmer verrollt sind, steht der eigentliche Baumeister vor dem Nichts. Von seiner Basis ist nichts übrig.

Was schiefgehen konnte, ging auch schief. Edward A. Murphy wäre stolz, das nach ihm benannte Gesetz hatte einmal wieder recht:

Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.

Unter dem Video spenden etliche User Beileid und berichten teils von ähnlichen, aber nicht auf Video festgehaltenen Missgeschicken ihrerseits. Reddit-Nutzer Lemon_notLime bringt es recht passend für alle mit einem Meme auf den Punkt:

Mistakes were made. [Es sind Fehler passiert.]

1:00:23 Palworld - Das Skandalspiel, das Pokémon in den Hintern tritt

Wer mehr zu Palworld wissen möchte, ist beim obigen GameStar-Talk gut aufgehoben oder auch bei unserem Test zur Early-Access-Version.

Direkt hierunter warten noch weitere Inhalte zu dem Überraschungshit, auch wenn er inzwischen ein paar Federn, äh wir meinen Spieler lässt.

Was ist euer ärgerlichstes Missgeschick in Palworld oder einem anderen Spiel mit Basenbau? Habt ihr auch euer ganzes Werk mit einem Klick zerstört? Hoffentlich nur einmal oder ist euch das Kunststück sogar mehrfach gelungen? Schreibt uns eure Geschichten doch gerne in die Kommentare! Vielleicht habt ihr ja sogar den ein oder anderen Tipp für andere Pal-Fänger zum Errichten der besten Heimstatt.