1,3 Millionen Spieler weniger auf Steam: Palworld stellt einen neuen Negativrekord auf.

Über Nacht wurde das Survivalspiel mit Pokémon-artigen Tierchen und Miniguns zum ersten Überraschungshit 2024. Am 28. Januar erreichte Palworld einen Peak von über 2 Millionen gleichzeitigen Spielerinnen und Spielern.

Jetzt stellt der kontroverse Survial-Hit einen weiteren, diesmal nicht so schönen, Rekord auf: In nur zwei Wochen verliert Palworld über 1,3 Millionen Spieler auf Steam. So viel, wie wohl kein anderes Spiel in derselben Zeitspanne. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Zahlen.

Spieler-Schwund: 1,3 Millionen weniger als vor zwei Wochen

Seit seinem Release am 19. Januar stiegen die Spielerzahlen von Palworld täglich an, bis sie am 28. Januar 2.101.867 gleichzeitige Steam-Spieler erreichten. In den darauffolgenden Tagen nahmen die Spielerzahlen wieder ab, bis sie sich in der vergangenen Woche bei einem Durchschnitt von 600.000 Spielern einpendelten.

Was auf den ersten Blick hochdramatisch wirkt, ist in Wahrheit also gar nicht so katastrophal: Palworld belegt aktuell immer noch den zweiten Platz der meistgespielten Steam-Spiele, direkt hinter Counter-Strike 2 mit etwa 800.000 Spielern.

Das außergewöhnliche Survivalspiel mit niedlichen Pals und knallharten Waffen explodierte über Nacht, kann die Spielerschaft aber nicht halten.

Wir erinnern uns: Bei dem All-Time-Peak schaffte es Palworld sogar, den Dauerbrenner zu überholen und verlor den Kampf um die Krone nur gegen PUBG, das eine maximale Spielerzahl von über 3 Millionen vorweisen kann. Dass ein Spiel nach seinem initialen Hype Spieler verliert, ist auch nichts Ungewöhnliches und war auf kurze oder lange Sicht auch bei Palworld zu erwarten.

Dennoch: So viele Spieler in so kurzer Zeit hat wohl kein anderes Spiel auf Steam bisher verloren. Ja, auch ein PUBG kommt nicht mehr auf seine 3.257.248 Spieler und hat sich bei durchschnittlich 300.000-400.000 eingependelt. Dieser Abstiegstrend hat aber Monate gedauert und keine zwei Wochen wie jetzt bei Palworld.

Selbst ein Lost Ark, das seit seinem Release und Peak von 1.325.305 ebenfalls über 1,2 Millionen Spieler verloren hat, konnte die Spielerschaft etwas länger halten.

Die Zukunft von Palworld

Bei den Zahlen gibt es natürlich ein paar Faktoren zu beachten:

Palworld befindet sich noch im Early Access und könnte mit neuen Updates viele Spieler zurückgewinnen. Als Beispiel: The Forest hat mit laufenden Updates im EA auch immer mehr an Spielern dazugewonnen (auch wenn es nicht ganz in der selben Liga spielt wie der Survival-Hit).

Das sind nur die Daten von Steam. Palworld ist ebenfalls auf der Xbox und im Game Pass erhältlich. Wie viele Spieler dort aktuell aktiv sind, ist allerdings unbekannt.

Unabhängig von den aktiven Spielerzahlen hat das Survivalspiel bereits nach nur zwei Wochen seit Release über 19 Millionen Spieler erreicht - davon 12 Millionen auf dem PC und 7 Millionen auf der Xbox. Damit ist es der größte Game-Pass-Release eines Drittanbieter-Titels.

Außerdem haben die Entwickler Großes vor: Auf Twitter teilte das Studio mit, dass sie händeringend nach neuen Entwicklern suchen.

Es gibt noch so viel, was wir bei Palworld machen wollen, aber es mangelt uns total an Kollegen!!! Wir stellen für alle Positionen ein, aber wir suchen besonders nach Planern und Ingenieuren! Es ist egal, mit welcher Engine ihr Erfahrung habt, wenn ihr interessiert daran seid, ein neues Spiel zu entwickeln, dann bewerbt euch bitte!! @Palworld_JP via X

Palworld veröffentlichte bereits seine erste Roadmap für den Early Access. Genaue Release-Zeiten für die Updates wurden aber noch nicht genannt.

Das japanische Studio Pocket Pair hat also noch einiges vor mit ihrem Survivalspiel. Eine erste Roadmap verspricht bereits das Beseitigen von kritischen Bugs, wichtige Optimierungen wie etwa die Wegfindung der KI oder aber auch die Tastenbelegung, und neue Features wie PvP, neue Inseln, Pals und Bosse und natürlich Endgame-Inhalte.

Ob es den Entwicklern auch gelingt, die aktuelle Spielerschaft konstant über die kommenden Monate zu halten, bleibt noch offen. Wir begleiten die Entwicklung von Palworld aber natürlich für euch mit.

Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr das ungewöhnliche Survivalspiel noch? Oder habt ihr es ebenfalls wie 1,3 Millionen anderer Spielerinnen und Spieler bereits zur Seite gelegt?