Der große Sims-Rivale Life by You startet später als geplant, doch das soll der Grafik guttun

Sims bekommt statt im März erst im April einen Konkurrenten.

Life by You macht alles, was sich Electronic Arts nicht traut! So heißt es zumindest, wenn es um den großen Konkurrenten zu Die Sims geht, der noch dieses Jahr in den Early Access starten soll. Hier gibt es eine echte Sprachausgabe, wieder eine Open World und sogar realistische Grafik.

Gerade letzteres ist aber nun der Grund, warum das Spiel doch nicht mehr im März erscheint. Wie Paradox gerade verkündet hat, wurde die Lebenssimulation um ganze drei Monate verschoben und startet jetzt am 4. Juni 2024 in seine Testphase.

50:21 Life by You ist ganz anders als Die Sims und das ist seine größte Stärke

Neuer Release für Life by You

Zuvor war das Spiel eigentlich mal für den 5. März 2024 angedacht, jetzt müssen wir bis zum Frühsommer warten. Der Grund für die Verschiebung liegt laut dem Entwicklungsstudio darin, dass das Team etwas mehr Zeit braucht, um etwa die Grafik der Simulation in einen präsentablen Zustand zu bringen. In der Pressmitteilung heißt es:

Die dreimonatige Verlängerung ermöglicht es dem Entwicklerteam, die Grafik der menschlichen Charaktere zu verfeinern und das Gameplay weiter zu verbessern. Die starke Community-Bindung, die das Studio aufgebaut und gepflegt hat, war eine treibende Kraft, um ein qualitativ hochwertiges Spiel zum Start des Early Access zu gewährleisten.

Da es sich aber nach wie vor um einen Early-Access-Release handelt, ist davon auszugehen, dass auch im Juni noch nicht alles im Lot ist. Aber zumindest fertig genug, um das Spiel einer zahlenden Kundschaft zuzumuten.

Aktuell plant das Studio, noch weitere 12 Monate im Early Access zu verbleiben, um Feedback zu sammeln und das Spiel gemeinsam mit der Spielerschaft zu optimieren. Wie so oft kann sich der Zeitraum aber auch noch verlängern oder mitunter sogar verkürzen.

Derzeit kann Life by You fürs Erste nicht mehr im Epic Store vorbestellt werden und solltet ihr es bereits getan haben, ist sogar eine Rückerstattung möglich. Mehr Informationen dazu gibt es im FAQ. Geplant sind außerdem bereits zwei Erweiterungspacks, die während des Early Access noch allen Spielerinnen und Spielern zur Verfügung stehen sollen.

Neben Life by You droht die Sims derzeit noch aus einer anderen Richtung Konkurrenz. Die koreanische Lebenssimulation InZOI soll ebenfalls noch 2024 erscheinen und kommt von den Leuten, die zuvor PUBG entwickelt haben. Die größte Stärke von InZOI ist bislang die wirklich beeindruckende Grafik sowie der klare Fokus auf die koreanische Kultur statt einer generischen.