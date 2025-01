Spieler von Path of Exile 2 findet eins der seltensten Items im denkbar schlechtesten Moment

Der Spiegel von Kalandra sollte eigentlich ein Grund zur Freude sein, doch diesmal kam es anders.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der größte Pechvogel im ganzen Land?

Das seid natürlich Ihr, taepoppuri, Ihr ganz allein!

So in etwa lautet die Märchenversion dessen, was wir euch jetzt im Detail erzählen. Path of Exile 2 ist teilweise sehr schwer und euer Charakter segnet öfter mal das Zeitliche. Soweit nichts Neues, doch ab und zu schmerzt das Ableben besonders.

Salz in die Wunde

Damit sind wir bei taepoppuri angelangt, einem Reddit-User, der mit anderen PoE2-Fans einen Screenshot teilt. Darauf sind zwei Dinge zu sehen.

Erstens: Er ist gestorben. 🥲

Zweitens: Vor ihm liegt ein nigelnagelneuer Spiegel von Kalandra! 😭

Der glücklose taepoppuri beschreibt seine Gefühlslage in diesem Moment passenderweise mit Salz in die Wunde und auch die anderen Redditoren strengen sich nicht gerade an, seine Pein zu lindern, im Gegenteil. Vorhang auf für den derzeitigen Top-Kommentar in dem Thread:

Was hat es mit dem Spiegel von Kalandra auf sich?

Vermutlich wundern sich manche von euch, weshalb ein scheinbar simpler Spiegel so viel Bestürzung hervorruft. Daher hier eine kurze Erläuterung: Der Spiegel von Kalandra ist eines der seltensten Items im ganzen Spiel und noch dazu ungeheuer nützlich.

Denn der Spiegel erlaubt es euch, eine Kopie eines ausrüstbaren, nicht einzigartigen Gegenstands anzufertigen. Diese Kopien unterliegen dann zwar einigen Einschränkungen, sie können etwa nicht mehr weiter modifiziert werden, doch das ändert nichts an ihrem großem Nutzen und ihrer Popularität.

Wenig überraschend werden sie meist dafür genutzt, die besten seltenen Ausrüstungsteile im Spiel zu duplizieren und diese entweder für sich selbst zu nutzen oder für viel Geld zu verkaufen.

Kein Wunder also, dass taepoppuri diesen Moment als Screenshot festgehalten hat. Vermutlich wird er sich noch öfters an diesen schmachvollen Moment zurückerinnern. Womöglich fertigt er sich eine Fototapete an und tapeziert seine Gaming-Ecke damit?

