Path of Exile 2: Patch 0.1.1 kommt schon diese Woche und wir wissen jetzt, was drinsteckt

Grinding Gear Games schmiedet gerade einen neuen Patch für Path of Exile 2.

Path of Exile 2 ist seit etwa einem Monat im Early Access verfügbar und natürlich noch längst nicht fertig. Im Verlauf der Woche soll deshalb ein weiteres Update erscheinen, das wichtige Verbesserungen bringt und Spielerwünsche erfüllt. Zwar gibt es bisher kein genaues Releasedatum oder vollständige Patch Notes, aber die Entwickler haben in einem Video viele spannende Details verraten.

Was bringt Patch 0.1.1?

Im kommenden Patch wollen sich die Entwickler auf Änderungen konzentrieren, die sich schnell umsetzen lassen und etwa keine grundlegende Erneuerung der Wirtschaft erfordern.

Game Director Jonathan Rogers weist darauf hin, dass es natürlich Probleme gibt, die der nächste Patch noch nicht angehen kann. Das heiße aber nicht, dass man sich dieser nicht bewusst sei. Sie werden nur zu einem späteren Zeitpunkt angegangen.

7:45 Path of Exile 2: Was steckt in Patch 0.1.1? Die Entwickler verraten es im Video

Im obigen Video erklärt Rogers alle geplanten Inhalte von Patch 0.1.1, die wichtigsten Änderungen fassen wir für euch zusammen:

Endgame

Die Anzahl von Feinden, Kisten und Beute wie Artefakten in den Atlas-Maps wird angepasst. Sie sollen sich nun lohnenswerter anfühlen.

Es gibt vier neue Turm-Maps, damit ihr nicht immer denselben Turm durchqueren müsst. Die existierende Karte wurde außerdem überarbeitet.

Es gibt jetzt mehr Karten mit Bossen. Auf jeder vierten Map solltet ihr einem Bossgegner begegnen. Mit einer neuen Tafel könnt ihr zudem selbst einen Boss einfügen.

Viele Effekte auf dem Boden, wie Angriffe von bestimmten Monstern, waren oft gar nicht zu erkennen. Es werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um diese besser sichtbar zu machen.

Leagues

Ein Bug wird behoben, der dazu führte, dass Delirium-Monster nicht spawnen.

Es werden 20 Prozent mehr Simulakren fallengelassen.

Bei Ritual erscheinen öfter Omen im Ritual-Tributfenster.

Bei Expedition wurde die Seltenheit von Gegenständen aus dem Shop verbessert.

Pinnacle

Die Zitadelle spawnt nun näher am Zentrum des Atlas. Sie ist dank eines neuen visuellen Effekts auch im Nebel des Krieges besser zu erkennen.

Beim Arbiter of Ash könnt ihr außerdem jetzt bis zu sechs Mal respawnen.

Der Boss in der Faradun-Zitadelle ist einfacher zu besiegen.

Balance

Viele Uniques werden spürbar stärker gemacht, sodass sie auch auf niedrigen Leveln Spaß machen.

Sockelbare Gegenstände wie Runen lassen sich jetzt durch andere Sockelbare Items ersetzen.

Einige Gegner werden abgeschwächt, wenn sie sich unverhältnismäßig stark oder unfair anfühlten.

Weiteres

Item-Filter, die bisher nur PC-Spielerinnen und -Spieler nutzen können, werden auch für Konsolenspieler zugänglich gemacht.

Das waren auch schon die wichtigsten Änderungen von Patch 0.1.1. Wir informieren euch natürlich sofort, wenn es einen Releasetermin und die vollständigen Patch Notes für das Update gibt.

Das kommende Update ist schon das Zweite, das 2025 für Path of Exile 2 erscheint. Was alles im vorherigen Patch steckt, haben wir euch in der oben verlinkten News zusammengefasst.