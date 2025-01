Diablo oder Path of Exile: Welches Action-Rollenspiel macht euch mehr Spaß?

Wie sieht der Typ eigentlich was durch seinen Helm? Und warum verdeckt Diablo mit seinem Horn das Fragezeichen? Ach, ein typischer Montag …

Heute haben wir eine richtig spannende Umfrage für euch. Es geht um nichts Geringeres als den Kampf Diablo 4 gegen Path of Exile 2. Die beiden Spiele, die in den Kommentarbereichen unterhalb unserer Artikel regelmäßig für sehr leidenschaftliche Diskussionen sorgen.

Aber ach, wir vertrauen euch. Ihr werdet weder die Mächte der Hölle entfesseln noch Sirus und Maven gleichzeitig heraufbeschwören. Lasst doch einfach mal hören, was ihr zu folgender Frage zu sagen habt:

Womit habt ihr mehr Spaß: Diablo oder Path of Exile?

Die große Rückschau

Ihr habt richtig gelesen, bei Diablo fehlt in der Fragestellung die 4 und Path of Exile kommt ohne 2 aus, soll heißen: Bei unserer Umfrage geht es um die Spielereihen, nicht um die jeweils aktuellen Teile.

Und damit ihr nicht zu tief in eurem Erinnerungskoffer herumkramen müsst, helfen wir euch jetzt noch mit kurzen Rückblicken auf die Sprünge.

Diablo

Diablo : Mit diesem Spiel hat alles begonnen. Ein Genre wurde aus der Taufe gehoben, das bis heute Millionen Spieler fesselt. Zum ersten Mal steigt ihr hinab in die Tiefen und haut Höllenfürst Diablo ordentlich eins auf die Zwölf.

: Mit diesem Spiel hat alles begonnen. Ein Genre wurde aus der Taufe gehoben, das bis heute Millionen Spieler fesselt. Zum ersten Mal steigt ihr hinab in die Tiefen und haut Höllenfürst Diablo ordentlich eins auf die Zwölf. Diablo: Hellfire : Ein Zauberer beschwört versehentlich einen Dämon und ihr als Spieler müsst diesen ausschalten. Das Add-On erschien damals aufgrund knapper Entwicklungszeit unfertig.

: Ein Zauberer beschwört versehentlich einen Dämon und ihr als Spieler müsst diesen ausschalten. Das Add-On erschien damals aufgrund knapper Entwicklungszeit unfertig. Diablo 2 : Für viele Fans der bis dato noch immer unerreichte Klassiker des Genres. Diablo 2 packte im Vergleich zum Vorgänger überall noch drei Schippen obendrauf und sorgte vor allem im Multiplayer via Battle.net für massig durchgezockte Nächte.

: Für viele Fans der bis dato noch immer unerreichte Klassiker des Genres. Diablo 2 packte im Vergleich zum Vorgänger überall noch drei Schippen obendrauf und sorgte vor allem im Multiplayer via Battle.net für massig durchgezockte Nächte. Diablo 2: Lord of Destruction: Diablo ist zwar zum zweiten Mal ausgeschaltet, doch sein Bruder Baal sorgt noch immer für Ärger. Ihr müsst also erneut losziehen, um für das Gute zu kämpfen.

Diablo 3 : Nach 12 langen Jahren des Wartens erschien 2012 endlich Teil 3 und sorgte gleich mal für einige Kontroversen. Echtgeld-Auktionshaus, zu bunt, zu vereinfacht, usw. - die Liste an Vorwürfen der Fans war lang. Im Laufe der Jahre hat sich Diablo 3 aber noch berappelt und wurde immer weiter verbessert.

: Nach 12 langen Jahren des Wartens erschien 2012 endlich Teil 3 und sorgte gleich mal für einige Kontroversen. Echtgeld-Auktionshaus, zu bunt, zu vereinfacht, usw. - die Liste an Vorwürfen der Fans war lang. Im Laufe der Jahre hat sich Diablo 3 aber noch berappelt und wurde immer weiter verbessert. Diablo 3: Reaper of Souls : Was macht ein Engel, der keine Lust mehr auf das Engeldasein hat? Er wird zum Sensenmann und erntet Seelen, was sonst?! Und wer muss diesen illustren Typen aufhalten? Natürlich ihr!

: Was macht ein Engel, der keine Lust mehr auf das Engeldasein hat? Er wird zum Sensenmann und erntet Seelen, was sonst?! Und wer muss diesen illustren Typen aufhalten? Natürlich ihr! Diablo Immortal : Wie bitte, ihr habt den Ableger für Mobilgeräte mit seichtem Gameplay und anhaltenden Pay2Win-Vorwürfen nicht gespielt? Habt ihr keine Smartphones?!

: Wie bitte, ihr habt den Ableger für Mobilgeräte mit seichtem Gameplay und anhaltenden Pay2Win-Vorwürfen nicht gespielt? Habt ihr keine Smartphones?! Diablo 4 : Mit dem vierten Teil sollte 2023 an den Ruhm alter D2-Tage angeknüpft werden. Das hat so semigut geklappt. Einige Neuerungen kamen sehr gut an, andere weniger, dazu gab es noch die üblichen Aufschreie aus der Community wegen teils fragwürdigen Design-Entscheidungen und technischen Problemen. Viele sind sich aber einig: Das Fundament ist richtig gut!

: Mit dem vierten Teil sollte 2023 an den Ruhm alter D2-Tage angeknüpft werden. Das hat so semigut geklappt. Einige Neuerungen kamen sehr gut an, andere weniger, dazu gab es noch die üblichen Aufschreie aus der Community wegen teils fragwürdigen Design-Entscheidungen und technischen Problemen. Viele sind sich aber einig: Das Fundament ist richtig gut! Diablo 4: Vessel of Hatred: Willkommen in der Gegenwart! Das aktuelle Add-On für Diablo 4 bringt uns zurück in den Dschungel von Nahantu und hat obendrein eine ganze Reihe spielerischer Neuerungen in petto.

Path of Exile

Path of Exile : Viele Jahre war Diablo der unangefochtene Genre-König und Konkurrenten wie Sacred oder Titan Quest konnten nur Achtungserfolge erringen, stellten aber keine bleibende Gefahr für den Platzhirsch dar. Dann kam Path of Exile - kurz PoE - und brachte den Blizzard-Titel in Bedrängnis. Die riesige Welt in Verbindung mit dem ausschweifenden Charaktersystem sowie der hohe Anspruch holte alle Fans ab, die damals von Diablo 3 enttäuscht waren.

: Viele Jahre war Diablo der unangefochtene Genre-König und Konkurrenten wie Sacred oder Titan Quest konnten nur Achtungserfolge erringen, stellten aber keine bleibende Gefahr für den Platzhirsch dar. Dann kam Path of Exile - kurz PoE - und brachte den Blizzard-Titel in Bedrängnis. Die riesige Welt in Verbindung mit dem ausschweifenden Charaktersystem sowie der hohe Anspruch holte alle Fans ab, die damals von Diablo 3 enttäuscht waren. Path of Exile Add-Ons: PoE hat eine ganze Europalette an Erweiterungen erhalten, daher fassen wir sie in dieser kurzen Rückschau einfach zusammen. Egal ob Echoes of the Atlas, Betrayal oder The Awakening, sie alle machten das Action-Rollenspiel noch größer und in den Augen vieler Spieler noch besser.

PoE hat eine ganze Europalette an Erweiterungen erhalten, daher fassen wir sie in dieser kurzen Rückschau einfach zusammen. Egal ob Echoes of the Atlas, Betrayal oder The Awakening, sie alle machten das Action-Rollenspiel noch größer und in den Augen vieler Spieler noch besser. Path of Exile 2: Riesengroß, bockschwer, extrem ambitioniert. So kann man PoE 2 kurz und bündig zusammenfassen. Noch ist etwas Sand im Getriebe, vor allem beim Schwierigkeitsgrad sowie dem Balancing, doch der Launch des Diablo-4-Konkurrenten gilt gemeinhin als geglückt.

Vielen Dank für eure Teilnahme an unserer Umfrage! Eure Arbeit ist aber nur halb erledigt, denn nun müsst ihr bitte noch in den Kommentarbereich gehen und ein paar Zeilen dalassen, wofür ihr abgestimmt habt und wieso eure Wahl so ausgefallen ist. Bleibt ihr dem Diablo-Lager trotz aller Verfehlungen treu? Oder seid ihr inzwischen mit Leib und Seele zu Path of Exile abgewandert? Lasst es uns gerne wissen!