Path of Exile 2: Wir verlosen unter allen teilnehmenden Plus-Usern 5 der teuersten Supporter Packs

Teilnehmen können alle Mitglieder der GameStar-Plus-Familie.

Path of Exile 2 begeistert tagtäglich noch zehntausende Spielerinnen und Spieler. Erst kürzlich wurde mit »Dawn of the Hunt« ein Mega-Update released, bei dem allein die Patch Notes 40 DinA4-Seiten lang ist. Allein auf Steam werfen sich pro Tag knapp 20.000 Spielerinnen und Spieler Monsterhorden entgegen, um Ruhm, Reichtum und vor allem Loot einzuheimsen.

Path of Exile 2 soll zum Release der 1.0-Version genau wie sein Vorgänger als Free-To-Play-Version angeboten werden. Aktuell könnt ihr den Early Access von Path of Exile allerdings nur spielen, wenn ihr eines der drei Supporter Packs gekauft habt. Oder ihr habt jetzt ein wenig Glück bei unserem Gewinnspiel.

Denn wir verlosen gemeinsam mit den Entwicklern von Grinding Gear Games ingesamt fünf der teuersten (92,40€) Supporter-Packs für Steam. Dabei handelt es sich um das König der Faridun -Pack.

Das müsst ihr tun, um teilzunehmen: Loggt euch mit eurem GameStar-Plus-Account ein oder schließt ein GameStar-Plus-Abo ab und klickt auf den grünen Button:

Ihr werdet zur Gewinnspielseite weitergeleitet und müsst nur noch das untenstehende Formular ausfüllen. Dann seid ihr im Lostopf.

Das Gewinnspiel endet am 14.04 um 10 Uhr.

Hinweis: Solltet ihr euch neu auf GameStar.de registrieren und ein Plus-Abo abgeschlossen haben, ist die Gewinnspielteilnahme ca. eine Stunde nach Neuanmeldung gesperrt. Solltet ihr also eine Fehlermeldung erhalten, könnt ihr es später nochmal versuchen.

11:53 Path of Exile 2 - Langzeit-Test: 400 Spielstunden später

Was enthält das König der Faridun -Pack?

Im teuersten Pack sind enthalten:

Early-Access-Zugang für Path of Exile 2

zwei Rüstungssets

zwei Rückenzusätze

drei Waffenskins

drei Begleiter

ein Stufenaufstiegs-Effekt

ein Versteck

zwei Versteckdekorationen

ein Portaleffekt

zwei Portraitrahmen

zwei Forentitel

zwei Abzeichen

1.000 Punkte

So sieht das Ganze dann im Spiel aus.

Zum Schluss nochmal alles Wichtige auf einen Blick:

Wir verlosen unter allen teilnehmenden Plus-Usern insgesamt 5 King of the Faridun Supporter Packs für Steam. Am Gewinnspiel nehmt ihr teil, indem ihr auf den grünen Button oben im Artikel klickt und das Formular ausfüllt.

Nach Ablauf des Gewinnspiels werden die Gewinnerinnen und Gewinner per Mail von uns kontaktiert und nach ihrem Steam-Freundescode und der Steam-ID gefragt.

Das Gewinnspiel endet am 14.04.2025 um 10 Uhr.