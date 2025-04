Path of Exile 2: Die Patch Notes zum Mega-Update Dawn of the Hunt sind über 40 DinA4-Seiten lang

Im neuen Update kommt die Jägerin ins Spiel und dank der dicken Patch Notes wartet auch viel Beute auf euch.

Wir wussten bereits, dass Dawn of the Hunt ein riesiges Update für Path of Exile 2 wird. Dass die Patch Notes aber die Länge einer eigenen Kurzgeschichte haben, damit haben wohl die Wenigsten gerechnet.

In über 16.800 Wörtern erklärt euch Entwickler Grinding Gear auf der offiziellen Webseite (oder auf Seite 2 dieses Artikels), was sich mit dem kostenlosen Update 0.2.0 alles ändern wird. Wer sich die Zeit dafür nicht nehmen will, kann ja zum Glück auf unsere Zusammenfassung zurückgreifen.

2:43 Neue Klasse, Endgame 2.0 und mehr: Path of Exile 2 zeigt im Trailer sein riesiges Update 0.2.0

Was steckt in Dawn of the Hunt drin?

Die neue Klasse Huntress: Mit 20 neuen Skills lässt sich die Azmeri-Kriegerin verbessern, sodass ihr flinke Nahkampfangriffe ausführt, Blutungs-Effekte wirkt und Tierbegleiter unter eurer Kontrolle habt.

Mit 20 neuen Skills lässt sich die Azmeri-Kriegerin verbessern, sodass ihr flinke Nahkampfangriffe ausführt, Blutungs-Effekte wirkt und Tierbegleiter unter eurer Kontrolle habt. Fünf neue Ascendancy-Klassen: Zwei davon sind exklusiv für die Huntress und dann gibt’s noch jeweils eine für den Warrior, den Mercenary und die Witch.

Zwei davon sind exklusiv für die Huntress und dann gibt’s noch jeweils eine für den Warrior, den Mercenary und die Witch. Über 100 neue Skill Gems: Damit sich eure Builds noch stärker individualisieren lassen

Damit sich eure Builds noch stärker individualisieren lassen Über 100 neue Unique Items: Vor allem für das Mid- und Endgame ist hier was dabei.

Vor allem für das Mid- und Endgame ist hier was dabei. Crafting 2.0: Gleich mehrere neue Crafting-Systeme schaffen es in PoE2. Unter anderem ist Recombination aus dem Vorgänger zurück, also die Kombination zweier Items, um deren besten Eigenschaften in ein neues Item zu verpacken.

Gleich mehrere neue Crafting-Systeme schaffen es in PoE2. Unter anderem ist Recombination aus dem Vorgänger zurück, also die Kombination zweier Items, um deren besten Eigenschaften in ein neues Item zu verpacken. Endgame 2.0: Hier gibt’s auch einige Änderungen: Auf normalen Maps dürft ihr nun sechs Mal respawnen, Tower und Tablets wurden überarbeitet, neue Unique Maps, in denen sich das Terrain dynamisch verändert und viele weitere Neuerungen.

Wenn euch diese Zusammenfassung nun doch etwas zu kurz war, dann schaut mal in unserer Preview zu Dawn of the Hunt aus der Feder von PoE-Experte Dennis vorbei. Dort werden die wichtigsten Änderungen ausführlicher erklärt. Oder ihr gebt euch natürlich die vollständigen Patch Notes, die findet ihr wie immer auf Seite 2 dieses Artikels.

Ihr müsst euch übrigens keine Sorgen um euren aktuellen Spielstand machen. Im Gegenteil, Dawn of the Hunt gibt euch hier sogar einen Vorteil! Alle eure alten Charaktere sind noch spielbar, den Skill Tree könnt ihr aber nun kostenlos zurücksetzen. Das dicke Update erscheint bereits am 4. April um 21:00 Uhr, ihr müsst euch also nicht mehr allzu lange gedulden.