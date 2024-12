Wie gut findet ihr Path of Exile 2? Stimmt jetzt in unserer Umfrage ab!

22:19 Path of Exile 2 - Test-Video zur Early-Access-Version

Lange Zeit konnte der Platzhirsch Diablo 4 seine dämonischen Beine ausstrecken und es sich gemütlich machen. Das Genre der modernen Action-Rollenspiele war unter seiner Kontrolle. Doch mit dieser Ruhe ist es jetzt vorbei. Denn Path of Exile 2 bläst zum Angriff und macht in unserem Test richtig viel richtig gut.

Angesichts von über 580.000 gleichzeitig aktiven Usern kurz nach dem Launch behaupten wir mal frech: Auch viele von euch werden bereits dutzende Stunden in Path of Exile 2 investiert haben. Grund genug für uns, mal nach dem Meinungsbild in unserer Community zu fragen!

Erst abstimmen, dann kommentieren

Wir haben zwei Quests für euch. Aufgabe Nummer eins ist natürlich das Abstimmen in der nun folgenden Umfrage. Wenn ihr keine konkrete Meinung habt, euch aber für das vorläufige Ergebnis interessiert, könnt ihr euch den Zwischenstand über die Schaltfläche Ergebnisse anzeigen einblenden lassen.

Das sind aber sehr nüchterne Antwortmöglichkeiten! Stimmt, da habt ihr recht. Dahinter steckt aber eiskaltes Kalkül und das bringt uns zu Quest Nummer zwei: Schreibt uns eure ausführliche Meinung zu Path of Exile 2 in die Kommentare.

Warum habt ihr so abgestimmt? Was gefällt euch besonders gut an der knüppelharten Action-Gaudi? Was missfällt euch hingegen? Welche Features vermisst ihr noch und würdet ihr gerne in der Zukunft im Spiel sehen? Wir sind gespannt, also haut in die Tasten!

Wisst ihr, wer auch fleißig in die Tasten haut? Die Programmierer von Grinding Gear Games. Denn der erfolgreiche Launch von Path of Exile 2 wird von einer Vielzahl an Bugs und nervigen Balancing-Problemen überschattet. Ein erstes großes Update ist bereits live, viele weitere Patches dürften folgen.

Außerdem haben wir namhafte Experten vor das Mikrofon und die Kamera gezogen, um ihr Fazit zu Path of Exile 2 zu erfahren. Was Maurice, Jessirocks und Lowepe zum Diablo-Konkurrenten sagen, erfahrt ihr im oben verlinkten Talk-Video.