Path of Exile 2: Dickes Update mit über 100 Verbesserungen ist jetzt da, alle Patch Notes

Krieger, Mönche, Zauberer und jegliche andere Helden aus Path of Exile 2, hört her! Ein Update ist erschienen, welches euer Leben in dieser blutigen Welt etwas erleichtern soll. Aber keine Sorge, bockschwer bleibt das Action-Rollenspiel sicherlich noch immer.

Über 100 Verbesserungen stecken in diesem umfangreichen Patch drin. Wenn ihr alle Punkte genau nachlesen wollt, findet ihr die gesamten Patch Notes auf der zweiten Seite des Artikels. Jetzt fassen wir aber erstmal die wichtigsten Neuigkeiten zusammen:

Ihr könnt jetzt zwischen Checkpoints schnellreisen , die ihr innerhalb eines Areals aufgedeckt habt. Dafür wurden auch neue Checkpoints gesetzt, vor allem bei den Ein- und Ausgängen einer Umgebung.

Eure passiven Skillpunkte könnt ihr jetzt deutlich günstiger zurücksetzen und neu verteilen. Das ist mit steigendem Level immer teurer geworden, jetzt kostet es zum Beispiel ungefähr 40-50 Prozent weniger Gold zwischen dem Start und der Mitte des Endgames.

Ein Shortcut wurde hinzugefügt, um ein Fenster mit genaueren Informationen zu bestimmten Skills zu öffnen. Dafür müsst ihr nur in eurer Skill Bar auf den Skill rechtsklicken.

Ihr könnt nun eure ausgerüsteten Fläschchen vergleichen, auch wenn ihr mit dem Gamepad spielt.

. Dutzende Balancing-Änderungen zum Endgame und den darin befindlichen Monstern, aber auch zu Skills, Items und Supports. Ebenfalls Verbesserungen zum Trial of the Sekhamas.

Einige Bug Fixes wurden behoben, darunter auch zwölf Client-Absturzursachen. Falls ihr also bisher nicht ins Spiel gekommen seid, könnte es jetzt klappen.

Die ersten Reaktionen der Spieler

Auf Reddit freuen sich die Spieler besonders über einen Bugfix, der sich auf den Endboss Blackjaw, the Remnant bezieht. Die Hitbox seiner Fähigkeiten war offenbar bisher deutlich breiter, als es die Animation angezeigt hat.

Gleich mehrere User zeigen sich erleichtert, dass sie sich die fehlerhafte Hitbox nicht nur eingebildet haben. So schreibt model3bear:

Ausnahmsweise war mein ›das ist doch Schwachsinn! Das hat mich verdammt noch mal nicht getroffen!‹ wirklich korrekt.

wowlock_tarylan freut sich hingegen über den Shortcut, um sich die Skills genauer anzugucken und schreibt schlicht:

Dem Herrn sei Dank!

Eine Änderung fehlt für viele Spieler aber noch. Mit 170 Upvotes ist AshenxboxOne nicht der Einzige, der sich sehnlichst wünscht:

Lasst. Uns. Runen. Ersetzen.

Vergesst nicht, auf Seite 2 noch die kompletten Patch Notes anzugucken, vielleicht wurde auch euer persönlicher Dorn im Auge entfernt! Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, welche Verbesserungen ihr euch noch von Path of Exile 2 wünscht. Ansonsten haben wir noch hilfreiche Guides für euch hier oben verlinkt, guckt auch gerne dort vorbei.