Path of Exile 2: Große Update-Pläne für Version 0.2.0 vorgestellt, Entwickler ziehen Bilanz nach Release

Grinding Gear Games verspricht für das kommende Update 0.2.0 für PoE2 etwas Großes.

Zehn Wochen nach dem Early-Access-Start von Path of Exile 2 blicken die Entwickler von Grinding Gear Games zurück – und nach vorn! In einem umfangreichen Status-Update gibt's jetzt einen Einblick in die bisherigen Verbesserungen, die größten Probleme des Spiels und ihre Pläne für das kommende Update 0.2.0.

Dabei wird klar: Das Endgame und die Balance benötigen noch viel Feinschliff, und genau daran soll die nächste große Aktualisierung ansetzen.

8 Patches, 31 Hotfixes – doch noch viel zu tun

Seit dem Early-Access-Start hat das Team bereits acht größere Patches und 31 Hotfixes veröffentlicht, um Bugs zu beheben, das Balancing anzupassen und eure Spielerfahrung insgesamt zu verbessern.

Besonders das Endgame hat dabei eine ganze Reihe an Änderungen erfahren:

Auch viele Quality-of-Life-Verbesserungen haben ihren Weg ins Spiel gefunden. Das Zurücksetzen des Talentbaums wurde günstiger, die Ausweichrolle bleibt weniger oft hängen, und das Wiederbeleben im Koop-Modus geht nun deutlich flotter.

Trotz dieser Fortschritte gibt es jedoch noch einige große Baustellen, die sich nicht einfach mit kleineren Updates beheben lassen.

24:29 Path of Exile 2 ist (fast) genau, was sich Maurice gewünscht hat

Autoplay

Diese Probleme plagen Path of Exile 2 noch immer

Laut Grinding Gear Games gibt es vier zentrale Probleme, die aktuell euren Spaß trüben:

Balance-Probleme: Viele Fähigkeiten und Builds sind entweder zu stark oder zu schwach. Mangel an einzigartigen Items: Es gibt zu wenige legendäre Items, die das Gameplay wirklich verändern. Endgame-Probleme: Der Fortschritt fühlt sich nicht optimal an, es fehlen die richtigen Anreize. Loot-Mangel: Im Endgame gibt es nicht genug spannende Gegenstände zu entdecken.

Besonders das Balancing ist eine knifflige Angelegenheit: Zwar haben die Entwickler ursprünglich einige übermächtige Spieler-Skills bereits in Early Access generft, doch das kam bei der Community nicht gut an. Jetzt wollen sie größere Anpassungen nur noch mit großen Updates wie 0.2.0 vornehmen.

Um diese Probleme zu lösen, arbeitet Grinding Gear Games bereits an Version 0.2.0. Das Update soll nicht nur Balance-Anpassungen bringen, sondern auch ein richtig großes Highlight enthalten, das Spieler zurück ins Spiel lockt – wartet hier womöglich die erste neue Klasse seit dem Early Access Release?

Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht, doch das Team plant, alle paar Monate größere Inhaltsupdates zu veröffentlichen. Lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis wir erfahren, welche Neuerungen 0.2.0 genau mitbringt.

Was wünscht ihr euch für das Update? Schreibt es in die Kommentare!