Erst Beschwerden, jetzt Jubel: Path of Exile geht weiter, wenn auch nicht mit Update 3.26

Path of Exile 1 bekommt zwar kein neues großes Update, die Entwickler kündigen jedoch ein Event an.

Trotz Path of Exile 2 wollte Grinding Gear Games die Community des ersten Teils nicht ohne neue Inhalte im Regen stehen lassen. Mit Update 3.26 sollte eine neue Season in Path of Exile beginnen, das war allerdings im Herbst 2024.

Vergangene Woche erklärte Game Director Jonathan Rogers, warum es zu so langen Verzögerungen kommt, doch die Fans fühlen sich im Stich gelassen und machten online ihrem Ärger Luft. Das sieht GGG offenbar ein und kündigt ein neues Event an.

PoE 1 bekommt »verrückte« Inhalte

In einem Foren-Beitrag erklärt GGG, welche Konsequenzen aus dem Feedback zur weiteren Verzögerung von Patch 3.26 gezogen wurden. Man habe ein paar interne Ressourcen frei gemacht, um die Wartezeit mit ein paar neuen Inhalten zu füllen.

Den Anfang macht ein Ingame-Event. Dazu heißt es:

Zu Beginn werden wir ein einmonatiges Event durchführen, das einige unserer verrückten Ideen enthält, die es nie ganz vom Brainstorming-Board geschafft haben.

Was damit im Detail gemeint ist, verrät das Studio noch nicht, gibt jedoch einen Ausblick. Das Event soll 19 neue Aszendenten, also Unterklassen des Spiels, bekommen und mit den bestehenden Klassen durchmischen, um neue Kombinationen zu ermöglichen.

Als Beispiel wird die Klasse der Hexe genannt, die dann zu einem Harbringer aufsteigen kann. Einen Zeitraum oder weitere Infos zum Event gibt es aktuell noch nicht.

Unter dem Foren-Beitrag gibt es viel Beifall zu der Idee, und die Spieler sind glücklich, in Zukunft neue Inhalte spielen zu können. Im Reddit freuen sich ebenfalls viele über den Kurswechsel bei Grinding Gear Games.

Einige glauben, dass die Proteste dazu geführt haben, dass GGG die Ressourcen für neue Inhalte bereitstellt. Nutzer Raiyuza schreibt: »Wir haben so sehr gemeckert, geweint und gebettelt, dass sie noch ein paar magische Praktikanten im Schrank gefunden haben.«

Die Fans sind also erst mal zufrieden damit, eine neue Event-Liga zu bekommen. Die Ankündigung lässt zumindest vermuten, dass GGG noch mehr in Planung hat, um die Zeit bis zum Update 3.26 zu überbrücken. Sollte das jedoch zu lange dauern, ist die PoE-Community, wie dieses Beispiel zeugt, recht routiniert darin, ihre Wünsche und Beschwerden effektiv zu äußern.