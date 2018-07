Pathfinder: Kingmaker im Gewinnspiel-Quiz - Deep Silver und GameStar schicken euch auf die Gamescom 2018

Für aufmerksame Leser unseres Preview-Artikels zu Pathfinder: Kingmaker von Michael Graf zur E3 2018 haben wir ein ganz besonderes Angebot zur Gamescom. Zum Start der deutschen Gaming-Messe in Köln am 21. August verlosen wir zwei Gutschein-Codes für ein Tagesticket eurer Wahl. Und damit ihr auf der Messe auch nicht zu lange anstehen müsst um Pathfinder: Kingmaker selbst auszuprobieren, legen wir noch jeweils einen Fast-Lane-Pass für eine Anspiel-Session am Pathfinder-Stand obendrauf.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Lest einfach den Online-Artikel Pathfinder: Kingmaker - Das spannendste E3-Rollenspiel nach Cyberpunk 2077 auf GameStar.de vom 15.06.2018 aufmerksam durch und beantwortet dann unsere Fragen.

Zum Quiz: Zeig dein Wissen zu Pathfinder: Kingmaker

Die Gutschein-Codes können als Tagesticket für einen Gamescom-Tag eurer Wahl eingelöst werden.

Teilnahmeschluss ist der 27. Juli 12:00 Uhr