Über 600 Euro gespart: Eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre gibt es gerade in seiner ursprünglichsten Form

Ihr wollt aus der epischen Kampagne von Pathfinder: Kingmaker noch mehr rausholen? Dann solltet ihr vielleicht diese Kampagne einmal selbst in Szene setzen!

Mit Pathfinder: Kingmaker hat das Entwicklungsstudio Owlcat das erste Mal bewiesen, dass hier waschechte Rollenspiel-Experten sitzen. Das sind wahre Profis, die sich nicht nur mit PC-Spielen gut auskennen, sondern in ihrer Freizeit zusätzlich massenweise Pen&Paper spielen!

Deshalb greift das Team für seine PC-Spiele auch auf reale Tabletop-Vorlagen zurück. Ihr könnt die Geschichte von Kingmaker, aber auch des Nachfolgers Wrath of the Righteous also auch am Spieltisch mit euren Freunden nacherleben – und für Kingmaker gibt es gerade die perfekte Gelegenheit! Die komplette Pen&Paper-Kampagne samt zahlreicher zusätzlicher Hilfsmittel und das PC-Spiel stecken derzeit im neusten Bücher-Bundle bei Humble.

Hier könnt ihr eine Menge Geld sparen! Das vollständige Paket kostet gerade einmal 44 Euro. Würdet ihr euch alle digitalen Inhalte einzeln kaufen, müsstet ihr ganze 734 Euro hinlegen. Wer will, kann aber wie immer bei Humble auch freiwillig mehr zahlen.

7:49 Pathfinder: Kingmaker - Test-Video zum epischen Rollenspiel

Das steckt alles im Paket

Darum geht es in Pathfinder: Kingmaker Die Story der Kampagne dreht sich um die sogenannten Raublande. Ihr entreißt diese gesetzlosen Ländereien einiger Räuberbarone und herrscht an ihrer statt über das Reich. Doch vor allem müsst ihr die Lande erkunden und viele Bedrohungen abwehren, die nach und nach über euer neues Königreich hereinbrechen.

Die Kingmaker-Kampagne ist eine der beliebtesten Pathfinder-Abenteuer und setzt sich aus insgesamt sechs sogenannten Abenteuerpfaden zusammen, die in etwa mit den großen Kapiteln aus dem PC-Rollenspiel zu vergleichen sind. Alle diese Kapitel stecken auch im Bundle.

Gleichzeitig bekommt ihr einen Reiserucksack voller Kram, der euch dabei hilft, diese epische Kampagne besser auszugestalten und zu vertiefen. Hier ein kurzer Überblick, über die wichtigsten Inhalte und was ihr dafür zahlen müsst.

Ab 5 Euro

Guides: Einsteiger Guides für die zweite Edition von Pathfinder und wie ihr damit Kingmaker spielen könnt.

Einsteiger Guides für die zweite Edition von Pathfinder und wie ihr damit Kingmaker spielen könnt. Bodenpläne: Einige Bodenpläne, auf denen ihr Kämpfe austragen könnt und die zur Kampagne passen.

Ab 15 Euro

Regelbücher: Ihr bekommt die wichtigsten Regelbücher, um das System hinter der 2. Edition von Pathfinder zu lernen.

Ihr bekommt die wichtigsten Regelbücher, um das System hinter der 2. Edition von Pathfinder zu lernen. Kingmaker: Ihr bekommt alle sechs Abenteuerpfade, die ihr braucht, um die gesamte Kampagne zu spielen. Die Abenteuer sind für die 1. Edition von Pathfinder.

Ihr bekommt alle sechs Abenteuerpfade, die ihr braucht, um die gesamte Kampagne zu spielen. Die Abenteuer sind für die 1. Edition von Pathfinder. Szenarien: Eine Handvoll kleinerer Abenteuer für eure Gruppe, die sich an die Levelstufen 1 bis 5 richten.

Eine Handvoll kleinerer Abenteuer für eure Gruppe, die sich an die Levelstufen 1 bis 5 richten. Bodenpläne: Noch mehr Karten für eure Kämpfe.

Ab 29 Euro

Kingmaker: Ihr erhaltet die komplette Kampagne in einem riesigen PDF für die aktuelle 2. Edition von Pathfinder.

Ihr erhaltet die komplette Kampagne in einem riesigen PDF für die aktuelle 2. Edition von Pathfinder. Monsterbücher: Regelwerke, in denen hafuenweise Kreaturen stecken, die ihr für die Kampagne verwenden könnt.

Regelwerke, in denen hafuenweise Kreaturen stecken, die ihr für die Kampagne verwenden könnt. Bodenpläne: Noch mehr Karten für eure Kämpfe.

Noch mehr Karten für eure Kämpfe. Strategiekarten: Hilfreiche Management-Pläne für die Königreichsverwaltung.

Ab 33 Euro

PC-Spiel: Ihr erhaltet einen Steam-Key für Pathfinder: Kingmaker in der Enhanced Edition.

Ab 44 Euro

Echtes Buch: Ihr bekommt das Bestiarium zu Pathfinder: Kingmaker als Hardcover geschickt.

Die Angebote sind natürlich wie immer bei Humble ergänzend. Je mehr ihr zahlt, umso mehr bekommt ihr auch. Ab 44 Euro bekommt ihr das komplette Paket mit allen Inhalten. Bedenkt, dass das meiste davon als PDF enthalten ist, lediglich das Hardcover wird als reales Buch verschickt. Außerdem sind die digitalen Schriftstücke alle auf Englisch.

Solltet ihr bei dem Angebot zuschlagen und die Kampagne ausprobieren, habt ihr sicherlich eine lange Reise vor euch. Die Kampagne ist enorm umfangreich und wird eure Heldengruppe von Level 1 bis Level 20 lang begleiten!

Wir halten stets die Augen nach neuen lohnenswerten Angeboten für euch offen und hier findet ihr regelmäßig aktuelle Meldungen rund um Rollenspiele und Pen&Paper. Schaut also immer gerne vorbei!