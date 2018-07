Pathfinder: Kingmaker - Neuer Trailer nennt Release-Datum im Herbst

Dass Chris Avellone sich mit Rollenspielen, besser mit großen, preisgekrönten Rollenspielen auskennt, beweisen Planescape: Torment, Knights of the Old Republic 2, Fallout: New Vegas und Pillars of Eternity. Seine Mitarbeit an Pathfinder: Kingmaker kann also eigentlich nur Gutes verheißen.

Ab dem 25. September wissen wir es genau, denn dann soll das ambitionierte Projekt des russischen Entwicklers Owlcat Games erscheinen. Mit einem komplexen Moralsystem, rund 40 Stunden Haupthandlung, sieben möglichen Enden sowie der Möglichkeit, ein eigenes Königreich zu erschaffen, hat sich das Team viel vorgenommen.

Das spannendste E3-Rollenspiel nach Cyberpunk: Pathfinder: Kingmaker in der Vorschau

Pathfinder: Kingmaker fußt auf dem gleichnamigen Regelwerk für Pen&Paper, das aus Dungeons & Dragons, genauer der dritten Edition. Dass die Fans große Hoffnungen in das Spiel setzen, zeigt auch der Kickstarter-Erfolg - das Ziel von 500.000 Dollar erreichte Kingmaker problemlos.

