Bei Steam kostet gerade ein starkes Rollenspiel in seiner besten Version nur so viel wie ein Kaffee

Für wenige Euro bekommt ihr gerade ein riesiges Rollenspiel bei Steam.

Wer die Augen offen hält, kann bei Steam immer wieder lohnenswerte Schnäppchen entdecken. Nur noch für wenige Tage könnt ihr gerade Pathfinder: Kingmaker in der Enhanced Plus Edition für 4 Euro kaufen. Wir verraten euch, warum sich das auch für euch lohnen könnte.

Was ist Pathfinder: Kingmaker?

Bei Pathfinder: Kingmaker handelt es sich in vielerlei Hinsicht um ein klassisches Rollenspiel, bei dem ihr aus der isometrischen Perspektive eine Gruppe von bis zu sechs Helden durch eine Fantasywelt reisen lasst, Quests erlebt und Kämpfe besteht.

Ebenso wie etwa in Baldur's Gate 3 beruhen die Charakter-Systeme auf einem komplexen Pen-&-Paper-Regelwerk. Für uns war Kingmaker im Test zur damaligen Zeit der wahre Erbe von Baldur's Gate .

7:49 Pathfinder: Kingmaker - Test-Video zum epischen Rollenspiel

Auf Steam bekommt ihr gerade die Enhanced Edition des Spiels samt einiger Zusatzinhalte. Diese Version umfasst zahlreiche Bugfixes und Verbesserungen und macht das Rollenspiel nochmal ein Stück besser. Aber welche Elemente machen Pathfinder überhaupt aus? Das lest ihr in unserer Zusammenfassung:

Umfang: Allein für die Hauptstory braucht ihr laut How long to beat über 70 Stunden, wollt ihr dagegen alles sehen, seid ihr sogar 200 Stunden beschäftigt.

Allein für die Hauptstory braucht ihr laut How long to beat über 70 Stunden, wollt ihr dagegen alles sehen, seid ihr sogar 200 Stunden beschäftigt. Story: Euch erwarten eine spannende Geschichte, schwere, und teils folgenreiche Entscheidungen, sowie liebenswerte Charaktere und gut geschriebene Dialoge.

Euch erwarten eine spannende Geschichte, schwere, und teils folgenreiche Entscheidungen, sowie liebenswerte Charaktere und gut geschriebene Dialoge. Welt: Ihr erkundet eine große, detailliert gestaltete Spielwelt. Dabei handelt es sich nicht um eine Open World, sondern mehrere weitläufige Gebiete, zwischen denen ihr hin- und herreist.

Ihr erkundet eine große, detailliert gestaltete Spielwelt. Dabei handelt es sich nicht um eine Open World, sondern mehrere weitläufige Gebiete, zwischen denen ihr hin- und herreist. Kämpfe: Ihr könnt entweder in pausierbarer Echtzeit kämpfen, oder zu einem Rundensystem umschalten.

Ihr könnt entweder in pausierbarer Echtzeit kämpfen, oder zu einem Rundensystem umschalten. Helden- und Gruppen-Verwaltung: Wie für das Genre üblich, verbringt ihr viel Zeit damit, die richtigen Fähigkeiten für eure Helden zu wählen, damit eure Gruppe gut funktioniert.

Wie für das Genre üblich, verbringt ihr viel Zeit damit, die richtigen Fähigkeiten für eure Helden zu wählen, damit eure Gruppe gut funktioniert. Aufbau eines Königreichs: Neben klassischen Rollenspiel-Aktivitäten erwartet euch auch ein Management-Teil, in dem ihr euer eigenes Königreich aufbaut und verwaltet.

Für wen ist das Rollenspiel geeignet? Pathfinder: Kingmaker ist ganz klar nicht für jeden geeignet. Euch sollten anspruchsvolle Rollenspiele gefallen und ihr müsst bereit sein, euch aufmerksam und geduldig mit dem komplexen Regelwerk auseinanderzusetzen.

Außerdem solltet ihr euch damit abfinden können, einiges zu verpassen, wenn ihr am meisten Spaß haben wollt. Warum, das erklärt euch Heiko am besten:

Habt ihr Pathfinder: Kingmaker schon einmal gespielt? Was haltet ihr von dem Rollenspiel, und würdet ihr es anderen Spielerinnen und Spielern auch empfehlen? Oder ist der Titel bisher an euch vorbeigegangen, und ihr habt nun nach Baldur's Gate 3 Lust, ihn einmal auszuprobieren? Schreibt es uns doch gerne in den Kommentaren!